Déploiement de nouvelles illustrations de Google Agenda, thèmes sombres inclus

Comme annoncé vendrediGoogle Agenda pour Android et iOS propose désormais des « illustrations actualisées ».

Il existe deux ensembles de dessins mis à jour, en commençant par les images de couverture mensuelles dans la vue Calendrier sur les téléphones. Cette œuvre d’art apparaît beaucoup plus en évidence comme arrière-plan sur les tablettes.

Notamment, ces illustrations mises à jour changent/s’adaptent selon que le thème sombre du système est activé ou non. C’est une touche plutôt agréable.

De haut en bas : ancienne, nouvelle lumière, nouvelle obscurité







































Google Agenda propose également désormais des « illustrations plus modernes » pour des événements tels que le café, le déjeuner, les rendez-vous chez le médecin, les vols, les réunions, les anniversaires et bien plus encore. Ceux-ci apparaissent dans toute l’application.

Ceci est aujourd’hui largement déployé sous forme de mise à jour côté serveur.

