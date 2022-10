Déploiement de Chrome OS 107 avec des améliorations sur les bureaux

Google a publié des versions silencieuses de Chrome OS au cours des deux derniers mois, mais la dernière version 107 semble être plus importante que d’habitude car elle apporte quelques nouvelles fonctionnalités. Plus précisément, élargit ceux actuellement disponibles.

La plus grande nouveauté est la possibilité de sauvegarder des bureaux. Vous pouvez “Enregistrer le bureau pour plus tard” à partir de l’écran Vue d’ensemble d’un simple clic sur un bouton. Vous pouvez attribuer un nom, voir la date de création et jeter un coup d’œil rapide sur les icônes.









Nouvelles fonctionnalités des bureaux

La fermeture des bureaux ouverts à partir du menu Vue d’ensemble est maintenant plus facile et une brève invite “Annuler” apparaît au cas où vous auriez fermé le bureau par accident et que vous voudriez revenir en arrière. Google testerait également une fonctionnalité de fusion, afin que vous puissiez combiner les bureaux ouverts en un seul.









Nouvelles fonctionnalités des bureaux

La vue récente de l’application Fichiers bénéficie d’un nouveau design ainsi que d’un filtre “documents”. De plus, la liste ci-dessous est organisée par date au lieu d’une simple liste ancienne. Et enfin, il y a maintenant une liste pop-up avec des caractères accentués une fois que vous maintenez enfoncé le clavier virtuel ou même physique. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être activer le drapeau dans Chrome.

chrome://flags/#enable-cros-diacritics-on-physical-keyboard-longpress

La source | Passant par