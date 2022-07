Dépliez votre monde – Samsung Global Newsroom

L’innovation n’est pas seulement une question d’idées radicales ; il s’agit de débloquer de nouvelles expériences qui transforment notre vie quotidienne pour le mieux. Les innovations significatives vont au-delà de la technique et fournissent une plate-forme sur laquelle notre vie quotidienne devient plus riche et plus polyvalente, nous ouvrant à de plus grandes possibilités que jamais.

Pour voir comment ces possibilités se concrétiseront, rejoignez Samsung Electronics le 10 août pour découvrir comment l’entreprise repousse les limites, défie les conventions et ouvre les portes à de nouvelles expériences. Galaxy Unpacked sera diffusé en direct sur Salle de presse Samsung, Samsung.com et la chaîne YouTube de Samsung à partir de 9h00 HE.

Restez à l’écoute Salle de presse Samsung pour des mises à jour régulières avant l’événement, ainsi que les dernières informations sur l’appareil et les ressources multimédias.