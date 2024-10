Dépliants flexibles de football fantastique : DeMario Douglas et Xavier Legette mènent le peloton pour la semaine 7

Chaque semaine, je vous propose des conseils pour vous aider à combler les trous dans les files d’attente fantastiques qui continuent d’exister après la première série de dérogations de la semaine. À l’approche du week-end, les joueurs présentés ici sont potentiellement toujours disponibles en agence libre et peuvent commencer la semaine 7 si vous avez des besoins de dernière minute en matière d’alignement.

Les joueurs sont classés par ordre de production potentielle pour cette semaine (score PPR) et les pourcentages indiqués proviennent de CBS Sports.

DeMario Douglas, WR, NE (51 % inscrit) : Lors de ses débuts lors de la semaine 6, Drake Maye a relancé le jeu de passes de la Nouvelle-Angleterre et Douglas a terminé avec un sommet en carrière de 92 verges sur réception. Maye et Douglas se sont ouvertement félicités auprès des médias cette semaine, et un affrontement contre Jacksonville fait de Douglas un partant fantastique viable lors de la semaine 7.

Jacksonville accorde le deuxième plus grand nombre de points fantastiques par match aux receveurs larges. De plus, Pro Football Focus évalue le match individuel de Douglas contre le demi de coin Darnell Savage à 86,5, ce qui est considéré comme « excellent ».

Xavier Legette, WR, CAR (40%) : La recrue de la Caroline a capté deux passes de touché au cours des trois derniers matchs. Les receveurs larges qui affrontent les commandants ont un attrait supplémentaire, car Washington se classe parmi les derniers de la ligue en termes de points fantastiques autorisés. Le match Panthers-Commanders devrait être une aubaine fantastique. Au cours de la semaine 4, Legette a terminé avec six réceptions sur un record de 10 cibles, et chaque semaine, la recrue commence à paraître plus à l’aise avec le rythme de la NFL.

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Roméo Doubs, WR, GB (64%) : Lorsque les quatre meilleurs receveurs de Green Bay sont en bonne santé, l’imprévisibilité fantastique est certaine. Jayden Reed est une option incontournable, mais le Doubs a été une cible fréquente de touché pour le QB Jordan Love au cours des deux dernières saisons et a capté deux passes marquantes au cours de la semaine 6. Le Doubs est prometteur en TD dans ce qui pourrait être un match avec des scores plus élevés avec les Texans. , alors vérifiez sa disponibilité.

Tyler Lockett, WR, MER (60 %) : Pendant deux ans, les analystes fantastiques ont prédit que Lockett perdrait toute pertinence. Mais le match de longue date dans les formations fantastiques reste une partie intégrante d’un jeu de passes chargé à Seattle. Il a été ciblé 31 fois au cours des quatre derniers matchs. Atlanta se classe 26e pour les réceptions autorisées aux receveurs larges, donc dans les ligues où Lockett est disponible, il peut être ajouté et démarré.

Ty Chandler, RB, MIN (64 %) : Les premiers rapports suggéraient qu’Aaron Jones souffrait d’une blessure à la hanche, et les dernières informations indiquent que ce sont ses ischio-jambiers qui le dérangent. Le rapport d’entraînement de vendredi devrait faire la lumière sur sa disponibilité pour le match de dimanche contre les Lions. Si Jones ne peut pas jouer, Chandler sera le meneur contre la troisième défense contre les courses de Detroit. Alors que Chandler devra se battre pour le métrage, les opportunités de touché pourraient être suffisantes pour le lancer en tant qu’option RB2/flex.

ALLER PLUS PROFONDE Football fantastique de la semaine 7 de la NFL, aide-mémoire pour les paris : Malik Nabers blanchi, Marvin Harrison Jr. discutable

Malgré la réputation défensive nouvellement acquise des Vikings, le match contre Détroit pourrait être une affaire de scores plus élevés. La défense contre la passe du Minnesota se classe 30e au classement général. Si vous alignez Jones et n’avez pas trouvé de place pour Chandler sur le banc, cette situation est un rappel de toujours garder les menottes en réserve.

Tyler Goodson, RB, IND (14 %) : Il pourrait recevoir un billet pour un rôle important contre les Dolphins, Jonathan Taylor manquant peut-être un autre match et Trey Sermon aux prises avec une blessure au genou. Goodson a totalisé 65 verges de mêlée sur une douzaine de touches la semaine dernière, et Miami se classe 30e pour les points fantastiques par match accordés aux RB. Goodson est une option plug-and-play viable pour la semaine 7 et est largement disponible en agence gratuite.

Jaylen Warren, RB, PIT (52 %) : À son retour d’une blessure au genou lors de la semaine 6, Warren n’a totalisé que 18 mètres de la mêlée. Son rôle pourrait cependant s’étendre et les Steelers ont désespérément besoin d’un autre meneur de jeu respectable. Même si Russell Wilson commence, il ne pense pas défier la défense des Jets dans les airs, donc les Steelers pourraient utiliser Warren suffisamment pour l’aider à afficher une ligne de statistiques décente.

Sean Tucker, RB, TB (34 %) : L’un des principaux micros de renonciation de la semaine 7, le plafond fantastique de Tucker dépendra de la disponibilité de Rachaad White. Après une performance en carrière lors de la semaine 6 (172 verges de mêlée, deux touchés), Tucker partagera probablement les touches avec Bucky Irving si White n’est pas disponible. Dans ce scénario, Tucker est un joueur viable en position RB2/flex. Si les Blancs jouent, un comité de trois hommes enlèvera la parole à Tucker, car Todd Bowles a déclaré qu’il adopterait une approche « main chaude ». Baltimore a été avare contre les RB adverses et se classe quatrième pour les points fantastiques par match autorisé à ce poste. Mais si les Blancs sont absents, le potentiel de Tucker en matière de courses et de réceptions pourrait être plus important que les pièges du match.

Hunter Henry, TE, NE (53%) : Henry a toujours un certain potentiel de touché, et Maye pourrait bien performer contre les Jaguars et trouver ses ailiers rapprochés dans la zone des buts.

Tutu Atwell, WR, LAR (31 %) : Même si Cooper Kupp revient, Puka Nacua sera toujours absent, et Atwell et Jordan Whittington (17 % inscrits) seront capables d’un total de points fantastique respectable contre les Raiders. L’offensive de Las Vegas semble si faible que la défense sera sûrement surmenée.

Rashod Bateman, WR, BAL (12%) : Il s’agit peut-être de l’offensive la plus complète que nous ayons vue de la part des Ravens sous l’ère Lamar Jackson, et Bateman a trouvé une niche. Il ne sera peut-être jamais à la hauteur de sa facturation du premier tour, mais le professionnel de quatrième année a affiché des totaux PPR à deux chiffres au cours des deux derniers matchs. Dans le match Baltimore-Tampa Bay, des coups offensifs seront échangés et Bateman sera de la partie.

Alec Pierce, WR, IND (47 %) : Pierce est sur le rapport de blessure avec ce qui pourrait être un problème mineur à l’épaule, et le retour d’Anthony Richardson met un frein au jeu de passes, mais Pierce a capté deux passes de TD et a enregistré de longues réceptions de 60 et 44 verges et plus en deux matchs avec Richardson sous le centre pendant les trois premières semaines de la saison. Alors que les Colts peuvent courir beaucoup contre la défense vulnérable de Miami, Pierce a un avantage car la défense des Dolphins passera beaucoup de temps sur le terrain jusqu’au retour de Tua Tagovailoa.

Contremaître D’Onta, RB, CLE (9 %) : Nick Chubb semble être prêt à jouer pour la première fois cette saison, et Foreman essaie de se remettre d’une blessure à l’aine. Mais Jerome Ford est peut-être absent, et une opportunité de partager une partie du travail avec Chubb est possible. Foreman a totalisé 47 verges de mêlée en 12 touches la semaine dernière, ce qui n’est pas inspirant. Les Bengals se classent au 19e rang pour les points fantastiques par match accordés aux RB, donc l’espoir ici serait d’avoir un rôle partagé dans le champ arrière de Cleveland. Foreman est une option plus profonde sur une attaque manifestement mauvaise.

Kimani Vidal, RB, BAC (37%) : JK Dobbins domine le champ arrière des Chargers. Mais Vidal a capté une passe de 38 verges lors de ses débuts dans la NFL la semaine dernière. L’Arizona se classe au 23e rang pour les points fantastiques par match accordés aux porteurs de ballon, la recrue pourrait donc fournir des totaux fantastiques acceptables.

Noah Fant, TE, MER (9%) : Si vous recherchez une fin serrée, pensez à Fant pour une performance statistique éventuellement adéquate. Il a terminé avec six attrapés et plus de 60 verges lors de deux de ses quatre derniers matchs.

(Photo de DeMario Douglas : Maddie Malhotra / Getty Images)