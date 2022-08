Déplacez-vous sur Nora Fatehi, le twerk d’Ishan Kishan après la victoire de l’Inde sur le Zimbabwe a secoué l’Inde ; les internautes disent “Agla Yuzi Chahal Hai”

Nora Fatehi a une rude concurrence. Et c’est de nul autre qu’Ishan Kishan. L’équipe indienne de cricket a remporté la série contre le Zimbabwe, et leur danse dans le vestiaire a été inspirée par le Norwegian Dance Crew, également connu sous le nom de The Quick Style. Comme nous le savons, ils aiment les chansons de Bollywood et comment. Le twerk du joueur de cricket indien Ishan Kishan a impressionné les fans indiens et comment. Ils estiment que Nora Fatehi a maintenant une rude concurrence pour son twerk et sa danse swolla. Les internautes ont également été amusés par les mouvements d’Ishan Kishan. Le joueur de cricket originaire de Patna est connu pour ses mouvements. En fait, le vestiaire indien compte un certain nombre de bons danseurs.

Comme nous le savons, Nora Fatehi qui est la reine de la danse de Bollywood est connue pour son twerk et son swolla. Mais il semble qu’Ishan Kishan puisse vraiment toucher le sol avec elle. Les fans rient de la façon dont KL Rahul se tient tranquillement en arrière-plan. D’autres se sont demandé si c’était la norme de célébration après la victoire contre le Zimbabwe, que se passerait-il si nous gagnions la Coupe du monde 2023.

On peut voir que les fans sont très amusés par la même chose. L’Inde a remporté le match par 13 points contre le Zimbabwe. Les fans indiens sont très préoccupés par la forme de l’équipe actuelle. Nous avons la coupe du monde l’année prochaine. Les joueurs de cricket indiens ont fait l’actualité et comment. Tout d’abord, nous avons eu la dispute en ligne cryptique entre Rishabh Pant et Urvashi Rautela. Puis, sont venus les rapports de troubles dans le mariage de Yuzvendra Chahal et Dhanashree Verma qui ont été réfutés par le couple.