Déplacez-vous sur Malibu Barbie, faites place à ces fashionistas autochtones

Pour Breanna Deis, la représentation autochtone est importante. C’est pourquoi l’artiste Indigiqueer Dene a transformé les Barbies avec de minuscules perles faites à la main et des jupes en ruban.

“[Toys] sont une partie si importante de l’enfance, comme quelque chose qui vous façonne vraiment », a déclaré Deis, qui vit à Vancouver.

Jusqu’à présent, elle a recyclé environ trois douzaines de poupées, illustrant une diversité de types de corps, de tons de peau, de couleurs de cheveux et de sexes, avec des bijoux, des jupes en ruban et des robes que Deis a perlées et cousues.

“Faire cette toute petite paire de boucles d’oreilles ou un collier pour la poupée a en quelque sorte cette touche personnelle qui, je pense, rend les poupées vraiment spéciales”, a déclaré Deis.

Voyage de reconnexion

La mère de Deis est Ulkatcho Dene et est une survivante de Sixties Scoop. Le perlage a été un moyen pour le duo mère-fille de renouer avec sa culture et son identité.

Ce ne sont là que quelques-unes des poupées conçues par l’artiste Breanna Deis. (Soumis par Breanna Deis)

Elle a commencé à perler en 2020 comme passe-temps grâce aux défis Bead This In Your Style partagés en ligne où un modèle est publié chaque mois, puis a développé une suite en ligne avec son travail original.

Les Barbies ont toujours été une fascination pour Deis. Elle a commencé à collectionner de vieilles poupées à thème autochtone sur Etsy et eBay, comme celles que l’on pouvait trouver dans un catalogue Sears des années 1990 ou qui rappellent la représentation de Pocahontas par Disney.

La Barbie amérindienne de 1993 et ​​la Barbie déesse des Amériques de 2000 font partie de la collection de poupées de Deis. (Soumis par Breanna Deis)

La Barbie amérindienne de 1993 fait partie de sa collection. La poupée a de longues tresses et une robe en peau de daim. Bien que la représentation des poupées se soit considérablement améliorée depuis lors, Deis a déclaré que la majorité avait toujours la même apparence et se situait dans un passé historique antérieur à la colonisation.

“Ils ne montrent pas à quoi ressemblent les peuples autochtones aujourd’hui ou l’idée que nous sommes toujours là”, a-t-elle déclaré.

Reflétant la mode autochtone moderne

C’est quelque chose qu’elle voulait changer et comment elle a eu l’idée de créer des poupées pour refléter l’apparence des peuples autochtones d’aujourd’hui avec la mode autochtone contemporaine.

“Le problème avec la représentation, c’est qu’elle ne profite pas seulement à la personne qu’elle représente, mais à tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Keyonah Lambert, membre de la bande orientale des Indiens Cherokee en Caroline du Nord, apprécie les poupées. Elle a acheté plusieurs articles à Deis après avoir découvert son travail sur les réseaux sociaux.

Keyonah Lambert et sa fille de six mois jouent avec certaines des poupées qu’elle a achetées à Breanna Deis. (Soumis par Keyonah Lambert)

« Dès que je suis tombé sur ces [dolls]j’ai dit : “Il faut que j’en ai””, a déclaré Lambert.

Lambert a une fille de six mois et était à la recherche de jouets et de livres fabriqués par des Autochtones. C’est quelque chose qu’elle n’a pas vu quand elle grandissait.

“Même parfois maintenant, je vois une poupée Pocahontas dans le magasin. Elle est belle, mais ce n’est pas ce que je veux projeter sur mon enfant”, a déclaré Lambert.

“C’est vraiment important pour moi d’avoir des poupées qui vont lui ressembler et qui vont ressembler à ses camarades de classe.”

Breanna Deis a créé près de trois douzaines de poupées jusqu’à présent. (Soumis par Breanna Deis)

C’est l’une des raisons pour lesquelles Deis continue de fabriquer plus de poupées. Elle a dit que c’était à la fois nostalgique de revivre son enfance à jouer avec des poupées, mais aussi gratifiant de voir des enfants et des adultes attirés par les poupées.

“Chaque fois que les adultes voient les poupées, ils s’illuminent le plus et en voient enfin une qui leur ressemble”, a-t-elle déclaré.

“Voir à quel point cela apporte de la joie aux gens, je pense que c’est vraiment, vraiment gratifiant.”