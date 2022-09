Déplacez-vous sur les «trois grands», déclare Frances Tiafoe après Rafael Nadal Shocker à l’US Open

Frances Tiafoe pense qu’une nouvelle génération de joueurs est prête à prendre le relais des “Big Three” du tennis après sa superbe surprise contre Rafael Nadal à l’US Open lundi.

Tiafoe a produit le plus gros choc du tournoi jusqu’à présent avec une performance éblouissante pour envoyer Nadal filer vers sa première sortie de l’Open depuis 2016.

La défaite 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 de Nadal et la sortie de Serena Williams du tableau féminin la semaine dernière sont une preuve supplémentaire qu’une époque dorée touche à sa fin.

L’US Open de cette année marque la première fois depuis 2003 qu’au moins l’un de Williams, Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic n’a pas participé aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Tiafoe dit que des gens comme lui et Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont prêts à saisir leur moment.

“C’est cool de voir une nouvelle ère”, a déclaré Tiafoe.

“Je pense que Nick (Kyrgios) jouer du bon tennis est excellent pour le tennis. Vous le voyez remplir des stades quand il joue en simple, en double, peu importe. Alcaraz est une grande personnalité. Pécheur. Moi-même. Les gens me suivent.

« Vous connaissez les gars américains, Tommy (Paul), (Taylor) Fritz. Il y a une tonne de gars qui jouent du bon tennis.

« Je ne pense pas que ce sera un grand trio. Ce sera comme un gros 12. Il y a un tas de gars qui jouent du bon tennis.

“C’est bien. Bien sûr, vous aurez probablement quelqu’un qui aimera probablement cimenter et être au sommet. C’est encore en train de se produire. Nous verrons qui sera cette personne.

Lundi, cependant, Tiafoe était plus préoccupé par l’ici et maintenant que par l’avenir, profitant de la rémanence d’une superbe victoire sur Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem.

Une foule bondée au stade Arthur Ashe a hurlé de joie alors que la 22e tête de série, âgée de 24 ans, a bombardé Nadal avec 18 as et 49 gagnants pour sceller la victoire en 3 h 34 min.

La victoire envoie Tiafoe dans une confrontation en huit derniers contre la neuvième tête de série russe Andrey Rublev mercredi.

Message de LeBron

L’impact sismique de la victoire de Tiafoe lui a été rappelé par un tweet de félicitations de la superstar de la NBA LeBron James.

«Mec, je le perdais dans le vestiaire. Bro, je devenais fou », a déclaré Tiafoe à propos du message de James.

« Je veux dire, c’est mon gars. Donc, pour le voir publier ça, je me suis dit: ‘Est-ce que je le retweete dès qu’il l’a envoyé?’ J’étais comme, tu sais quoi, je vais être cool et faire comme si je ne l’avais pas vu, puis le retweeter trois heures plus tard.

Tiafoe a déclaré que son moment de victoire “avait l’impression que le monde s’était arrêté”.

“Je n’ai rien entendu pendant une minute… C’était tellement flou”, a-t-il déclaré.

Tiafoe a commencé à jouer au tennis à l’âge de quatre ans. Ses parents sont des immigrants qui ont déménagé aux États-Unis après avoir fui la guerre civile en Sierra Leone.

L’initiation de Tiafoe au sport est survenue lorsque son père travaillait comme gardien à domicile dans un centre de tennis du Maryland.

Ses parents étaient dans la foule pour assister à sa victoire lundi.

“Pour les voir me voir battre Rafa Nadal, ils m’ont vu remporter de grosses victoires, mais pour battre ces gars de Mount Rushmore, pour eux, je ne peux pas imaginer ce qui leur passait par la tête”, a déclaré Tiafoe.

“Je veux dire, ils vont se souvenir d’aujourd’hui pour le reste de leur vie.”

Lors des deux matches précédents contre Nadal, Tiafoe n’avait jamais pris de set contre la légende espagnole.

Cependant, il a cassé ce canard pour remporter le premier set du match de lundi, et même si Nadal a égalisé dans le second, il s’est brillamment regroupé pour clôturer une célèbre victoire.

Même s’il ne vole plus sous le radar à New York, Tiafoe insiste sur le fait qu’il ne ressentira aucune pression avant le quart de finale de mercredi.

“Il n’y a plus de cheval noir”, a déclaré Tiafoe.

“C’est parfait. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je suis capable de faire ces prochains matchs si cela se produit.

“Je ne ressens toujours aucune pression. J’ai toujours l’impression de ne rien faire. Je suis juste ici pour jouer du bon tennis et en profiter. Je m’amuse là-bas, comme vous pouvez le voir.

