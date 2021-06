Déplacez-vous sur les prénuptiales, les «Petnups» en hausse pour considérer le meilleur intérêt des animaux de compagnie pendant le divorce

Aux yeux de la loi, les animaux de compagnie sont une propriété en cas de divorce, mais de nouvelles façons de régler la garde du chien, du chat ou du perroquet ont vu le jour avec des médiateurs spéciaux et des « petnups » pour éviter les différends devant les tribunaux. L’Alaska, la Californie et l’Illinois font partie des États qui ont promulgué des lois donnant aux juges une latitude pour prendre en compte l’intérêt supérieur des animaux de compagnie, un peu comme ce qu’ils font pour les enfants. Un projet de loi est en instance dans l’État de New York pour adopter la même approche.

« Le chat ou le chien de quelqu’un fait partie de sa famille et ne doit pas être traité comme un meuble ou sa Honda Civic », a déclaré le sénateur James Skoufis, principal sponsor de la mesure de New York et fier papa d’un chat nommé Ruth, pour feu Ruth Bader Ginsburg.

Certains juges à travers le pays ont adopté une approche au cas par cas, ont déclaré Skoufis et les avocats matrimoniaux. Mais les couples sont laissés aux caprices des juges qui leur sont assignés s’ils choisissent d’aller en procès.

Adam Citron, un avocat new-yorkais qui a traité des dizaines de divorces, a déclaré que les animaux de compagnie sont « constamment un problème ». Il fait partie des avocats qui ont parfois vu le pire chez les personnes devant les tribunaux de divorce et plaide pour les contrats de mariage couvrant les animaux de compagnie. Un « petnup » est particulièrement utile pour les animaux acquis pendant le mariage.

Davantage de lois portant spécifiquement sur les intérêts des animaux de compagnie sont nécessaires, a-t-il déclaré, car les problèmes de garde d’êtres chers à fourrure, à plumes ou à écailles sont beaucoup plus émotionnels et difficiles à résoudre que les réclamations concernant un ensemble de porcelaine ou l’argent de mariage.

Dans les États qui n’ont pas adopté la nouvelle approche, Citron suggère d’accepter au moment où un animal de compagnie est acquis lors d’un mariage dont le nom apparaîtra seul sur les documents d’enregistrement ou d’adoption. Cette personne devrait payer tous les frais sur un compte bancaire séparé. De telles mesures sont particulièrement utiles si une partie essaie d’armer un animal de compagnie en échange d’autres biens convoités.

Alors que certains médiateurs s’efforcent de régler les différends concernant les animaux de compagnie par la garde partagée, d’autres ont déclaré que ce n’était pas toujours le mieux pour l’animal, en particulier les chiens. Les chiens sont le plus souvent au centre des conflits de garde d’animaux.

L’avocat du divorce de Memphis, Miles Mason Sr., a vu le pire des cas au sens large. Il y a plusieurs années, un couple s’est fait la guerre à propos de leurs deux bergers allemands. La femme avait suivi une formation pour manipuler les chiens, tandis que le mari ne l’avait pas fait.

Avant le divorce, lors d’une promenade avec le mari, l’un des chiens a mordu et tué un autre chien. L’épouse a affirmé que c’était parce que le mari n’avait pas donné l’ordre de « retraiter » en allemand pendant que le chien était dressé. Au cours d’une procédure de divorce, il a demandé des droits de visite. Un juge lui a interdit de passer du temps sans surveillance avec les chiens à l’extérieur du domicile de l’épouse, mais s’est réservé le droit de reconsidérer s’il suivait la formation Schutzhund.

« Nous pensons que le juge avait de l’expérience avec les bergers allemands parce qu’il comprenait les préoccupations concernant les chiens hautement entraînés et disciplinés », a déclaré Mason.

Karis Nafte est comportementaliste animalier depuis près de 26 ans. Il y a deux ans, elle a commencé à travailler en tant que spécialiste de la garde d’animaux pour les couples cherchant à divorcer par le biais d’une médiation préalable au procès.

Nafte est généralement introduit sur recommandation d’avocats, de médiateurs ou de coachs en divorce.

« Une partie de ce que j’essaie d’aider les gens à comprendre, c’est que même si un chien se sent comme un enfant dans votre cœur, ce n’est pas le cas, et si vous le traitez comme un enfant, c’est en fait un mauvais service au chien », a-t-elle déclaré. mentionné. «Avoir cette voix, ce genre d’œil expert sur la situation calme les choses. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent tout simplement pas dire au revoir à leur chien.

Les horaires de visite ou la garde partagée, a déclaré Nafte, peuvent être beaucoup plus stressants pour un chien qu’un au revoir pour toujours. Les allers-retours entre deux foyers et les émotions attachées à chaque réunion peuvent entraîner des problèmes de comportement, a-t-elle déclaré.

Nafte a suggéré de mettre la garde des animaux de compagnie au sommet des négociations de divorce. Cela peut rendre le reste du processus plus fluide. La thérapie de couple aussi pour certains.

La thérapeute conjugale Sharon O’Neill aide les couples à divorcer dans le comté de Westchester à New York depuis plus de 20 ans. Dans un cas, lors d’une séance de thérapie conjointe, une femme a insisté pour qu’elle garde le chien, tandis que le mari ne croyait pas qu’elle se souciait suffisamment de prendre ses responsabilités.

« En travaillant avec elle seule, j’ai compris que cela avait plus à voir avec le fait de blesser son mari parce qu’elle croyait vraiment qu’il aimait le chien plus qu’il n’avait jamais été capable de l’aimer », a déclaré O’Neill. «Nous avons réussi à comprendre que ce serait une responsabilité sans laquelle elle préférait vraiment vivre. Nous avons trouvé autre chose qu’elle pouvait demander au lieu d’avoir le chien : plusieurs beaux meubles qu’elle ne voulait pas séparer avec son mari. Ils étaient tous les deux d’accord.

Cristina Stella, avocate en charge de l’association à but non lucratif Animal Legal Defence Fund, a déclaré que davantage de lois habilitant les juges à prendre en compte les besoins émotionnels des animaux de compagnie sont nécessaires.

« Ce que nous aimerions voir, c’est que les animaux soient considérés de la manière la plus holistique possible », a-t-elle déclaré. « À qui l’animal est-il lié ? Qui peut assurer la santé et le bien-être général de l’animal à l’avenir ? »

Philip Tedeschi, directeur émérite de l’Institute for Human-Animal Connection de l’Université de Denver, a déclaré que même si les chiens sont toujours considérés comme une propriété juridiquement parlant, ils ont des émotions et une cognition complexes dans leurs interactions avec les humains.

« Les types de stress qui seraient imposés à une famille liés à un divorce ont également des impacts sur la vie émotionnelle et la santé des animaux », a-t-il déclaré. «Nous sommes vraiment en retard dans la reconnaissance du fait que les animaux non humains ont une vie émotionnelle, ont des sentiments. Même des opinions.

