Mieux connue pour ses vidéos ASMR de style mukbang, Maya le samoyède n’est clairement pas un ours polaire. Maya enregistre des vlogs et participe à des défis viraux et a amassé un énorme succès sur les médias sociaux. Le chien Samoyède a reçu un onglet de bouton de lecture en or habituel pour avoir dépassé la barre du million d’abonnés sur YouTube.

Les influenceurs pour animaux de compagnie ne sont pas une mince affaire dans le monde millénaire. Les animaux avec des pages de médias sociaux persuadent les internautes à un niveau massif. Ils, avec leurs activités mignonnes et adorables, sont sur le point de gagner du terrain. Selon OnBuy Pets Supplies, 2020 devrait être l’année du chien et du chat. Les influenceurs pour animaux de compagnie ont une tendance massive sur le Web et sont en grande partie un phénomène national, 12 des 15 revenus les plus élevés seraient originaires des États-Unis.

