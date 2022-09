Il existe des centaines de théories du complot hilarantes concernant les chats. Ces boules de poils poilues auraient été vénérées comme des dieux par les anciens Égyptiens et certains disent qu’ils ont régné sur la planète à un moment donné.

D’autres théories hilarantes incluent que les chats sont des agents envoyés par des extraterrestres depuis l’espace pour surveiller les humains et qu’ils envisagent de conquérir le monde un jour. Eh bien, vous pouvez choisir d’en rire ou de rire de ces théories du complot, mais la vidéo que nous sommes sur le point de vous montrer peut vous faire reconsidérer votre décision.

Top showsha vidéo

Il semble que les félins augmentent la mise lorsqu’il s’agit de s’entraîner à prendre le relais. Et ils le font en groupe. Une vidéo de trois chats courant sur une roue de hamster prend d’assaut Internet. Une roue à échelons ou à nervures est supportée sur un support par un seul ou une paire de fusées d’essieu dans ces dispositifs. Les rongeurs peuvent courir sur des roues de hamster même dans de petits espaces, d’où le nom.

La vidéo montre un chat qui court sur la roue tandis qu’un autre fournit son soutien en aidant la roue à tourner plus vite en piaffant dessus. Puis ils sont rejoints par un troisième chat qui a également décidé de se joindre à l’adorable séance d’entraînement. Jetez un œil à la vidéo partagée par la poignée de Chats d’Instagram.

La vidéo a reçu plus de 50 000 likes et a étonné les gens. Beaucoup d’entre eux ont même affirmé que la vidéo les avait motivés à aller tout de suite au gymnase. Eh bien, nous ne savons pas si ces chats s’entraînent pour conquérir le monde, mais nous pouvons être sûrs que c’est probablement la chose la plus adorable que vous aurez vue aujourd’hui.

