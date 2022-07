Déplacez-vous sur l’ananas sur la pizza, ce point de vente taïwanais vient de servir la tarte à la mangue et au durian

L’utilisation de fruits comme garniture sur une pizza a toujours été un sujet discutable. Beaucoup de gens désapprouvent l’ananas comme garniture et pour eux, il y a de mauvaises nouvelles. Pizza Hut à Taïwan a introduit une nouvelle pizza au durian et à la mangue. Pour ceux qui ne connaissent pas, Durian est un aliment tropical. S’adressant à Instagram, Pizza Hut Taiwan a dévoilé sa nouvelle offre avec du fromage infusé de Durian et de mangue. Présentant la variante de pizza très unique, la chaîne de restauration rapide a révélé que le plat contiendrait du durian Golden Pillow, de la sauce à la mangue Tainan Yujing Aiwen et du fromage durian pour “Dumans Shui Jinjin Pizza” ou Durian Water Gold Pizza.

Il y aura de petits morceaux de fromage moulés en forme de logos Pizza Hut comme garnitures pour offrir une expérience gastronomique complète. La noix de coco râpée faisait également partie de ce plat unique. Voici la publication Instagram :

Selon le rapport de Sora News, Pizza Hut Taiwan s’est donné pour mission de rendre justice à “durian de fruits souvent décrié, dont l’apparence piquante et l’odeur souvent rebutante éloignent beaucoup de sa délicieuse saveur sucrée et terreuse”. De plus, ce n’est pas la première fois qu’ils expérimentent. Plus tôt, leur plat comprenait leur première pizza au durian en 2019 et une pizza au café Durian en 2020.

En attendant, ce n’est pas non plus la première fois que la mangue est infusée avec des ingrédients bizarres. Plus tôt, un clip de Mango Maggi en devenir a été partagé par une page de vloggers alimentaires The Great Indian Foodie sur Instagram. Dans la vidéo, une dame se tient devant une large casserole. Elle commence à cuisiner en mettant du beurre, de l’eau, du masala et les gâteaux de nouilles sur la poêle. Vient maintenant le moment où tout se gâte. Elle ouvre une bouteille de jus de mangue et la verse sur la casserole. Les gâteaux de nouilles mijotent et se préparent plongés dans le jus de mangue. Une fois cela fait, elle sert le Maggi et le garnit de mangue et de jus de mangue sur les côtés.

Les aliments bizarres font un bon contenu; la bonne nourriture est encore un sujet de discussion. Seriez-vous prêt à essayer quelque chose comme ça ?

