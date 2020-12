Un expert américain des télécommunications estime que la Chine fouine les téléphones portables américains dans plusieurs pays des Caraïbes. Les affirmations de Gary Miller sont soit la preuve des méfaits de Pékin, soit des coups de tambour dans la marche des États-Unis vers une nouvelle guerre froide.

La Chine aurait utilisé son deuxième opérateur de télécommunications – China Unicom – pour envoyer « des dizaines de milliers » de soi-disant messages de signalisation aux Américains dans les Caraïbes. Ces messages sont généralement utilisés par les opérateurs pour suivre les téléphones et évaluer les frais d’itinérance, mais Miller, un consultant en sécurité des télécommunications, a déclaré mardi au Guardian que dans certains cas, ils pouvaient être utilisés pour « Suivre, surveiller ou intercepter les communications. »

Aussi sur rt.com Un « espion » chinois a aidé les démocrates du Congrès, couché avec des politiciens pour gagner de l’influence, affirment des responsables américains anonymes

Miller a remarqué l’apparent « surveillance de masse » opération en 2018, et a affirmé qu’en plus d’être ciblés par la Chine, les utilisateurs mobiles américains ont également été signalés par deux opérateurs des Caraïbes: Cable & Wireless Communications (Flow) à la Barbade et Bahamas Telecommunications Company (BTC). Miller a appelé cela un « Fort et clair » indicateur que ces entreprises travaillaient de concert avec Pékin. China Unicom nie les allégations.

La Barbade et les Bahamas sont des lieux de vacances populaires pour les Américains, et Miller a dit qu’il voulait « Le public à connaître » la menace chinoise là-bas, et veut que les opérateurs américains renforcent la sécurité mobile.

Les affirmations explosives de Miller ont fait l’histoire que le Guardian a lu mardi. Cependant, les allégations d’espionnage chinois de haute technologie ne sont pas nouvelles aux États-Unis.

L’administration Trump a imposé une ligne dure à Pékin, frappant la Chine avec des tarifs d’importation rigoureux d’une part, et fermant les consulats et interdisant les équipements de télécommunications chinois en raison de problèmes d’espionnage, d’autre part. Tout au long du mandat de Trump, les conservateurs ont souvent sonné l’alarme sur la puissance militaire et de collecte de renseignements croissante de la Chine, tandis que les libéraux et la gauche restaient fixés sur la Russie – accusant Moscou de tout, de l’ingérence électorale aux cyberattaques contre l’infrastructure américaine, en passant par le meurtre du pédophile emprisonné Jeffrey Epstein.

Aussi sur rt.com Le principal hôte MSNBC relie la RUSSIE à la mort du pédophile condamné Epstein

Nouvelle (s) guerre (s) froide (s)

Cependant, le dernier avertissement est l’un des nombreux indiquant que le nouveau président Joe Biden combattra une guerre froide sur deux fronts.

Le fait que Biden adopte une position belliciste sur la Russie est contesté par quelques-uns. L’ancien vice-président a parlé de réaffirmer l’attachement de l’Amérique à l’OTAN, de soutenir l’opposition pro-occidentale en Biélorussie et de vouloir « Tenir tête aux autocrates comme Poutine » et «Imposer des coûts réels à la Russie.»

Pour le soutenir, il y a un certain nombre d’histoires médiatiques sensationnalistes sur les méfaits de Vladimir Poutine. La Russie a été accusée d’avoir fait exploser des responsables américains à Cuba et en Chine avec des radiations micro-ondes, d’avoir payé des militants talibans pour tuer des troupes américaines en Afghanistan et d’avoir empoisonné Alexey Navalny – un organisateur de manifestations constitué en Occident en tant que chef suprême de l’opposition russe.

Concernant la Chine, son administration maintiendra probablement une posture de confrontation. Malgré les relations commerciales controversées de son fils dans le pays et sa propre déférence «Une Chine montante», Le cabinet proposé par Biden est rempli de faucons chinois. Son candidat au poste de secrétaire d’État, Tony Blinken, tient à rassembler une alliance de nations pro-américaines pour affronter la Chine, tandis que son choix pour le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a été décrit par Forbes cet été comme un «Le faucon chinois à la Peter Navarro» qui ne fera pas grand-chose pour arrêter les États-Unis «Découplage» de la superpuissance asiatique.

Aussi sur rt.com «Nous sommes en guerre. Ne vous y trompez pas ‘: un responsable du WH donne un coup de fouet à la rhétorique anti-Chine

En affrontant la Chine, Biden bénéficierait d’un soutien bipartisan. Peut-être plus important encore, il bénéficierait également du soutien de «l’État profond» américain, la bureaucratie sans visage qui survit aux présidents et détermine la politique étrangère américaine. En septembre, le comité du renseignement de la Chambre, contrôlé par les démocrates, a publié un rapport fortement expurgé avertissant que les 17 agences de renseignement américaines n’avaient jusqu’à présent pas réussi à suivre le rythme de leurs rivaux en Chine. Le rapport a ensuite appelé à un «Réalignement important des ressources» pour combler l’écart apparent.

Le comité dirigé par les démocrates a utilisé un langage moins explosif que le directeur du renseignement national de Trump, John Ratcliffe, qui a affirmé la semaine dernière que Pékin dirigeait «Tests humains» développer «Des soldats dotés de capacités biologiquement améliorées.» Pourtant, le message était le même: la Chine est l’ennemi extérieur numéro un des États-Unis et devrait être traitée avec le sérieux qu’une désignation comme celle-là mérite.

Aussi sur rt.com La Chine fait de SUPER SOLDATS et est la « menace pour la sécurité nationale n ° 1 », affirme le chef des espions américains dans un blitz médiatique

Pendant ce temps, la stratégie de défense nationale du Pentagone considère la Chine « prédateur » et un «Concurrent stratégique» cela nécessitera «Un investissement accru et soutenu.» Écrit en 2018 sous la direction de James Mattis, la stratégie ne changera probablement pas sous Lloyd Austin, le candidat de Biden au poste de secrétaire à la Défense.

Alors que la politique chinoise de Biden sera probablement décidée par ses conseillers, son armée et ses agences de renseignement, des histoires d’espionnage téléphonique peuvent être utilisées pour fournir un prétexte à toute escalade des tensions. Quelle que soit leur véracité, les affirmations d’espionnage téléphonique de Miller ne seront presque certainement pas les dernières histoires de sottises chinoises à faire surface à mesure que la politique chinoise de Biden prend forme.

Bien sûr, avec les meilleurs démocrates qui succomberaient aux charmes des espions de Pékin et les professeurs chinois se vantant de leur « copains » au « au sommet » de l’establishment américain, Biden voudra peut-être nettoyer sa maison avant de se concentrer sur l’extérieur.

Tucker Carlson segment sur une vidéo supprimée des médias sociaux chinois d’un professeur disant que la Chine "a des gens au sommet du cercle restreint de pouvoir et d’influence de l’Amérique." pic.twitter.com/h3Ygy6UlHk – Appelant quotidien (@DailyCaller) 8 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!