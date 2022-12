Déplacez-vous sur la Coupe du Monde de la FIFA, les chameaux rivalisent férocement dans le concours de beauté au Qatar

Pas seulement la Coupe du Monde de la FIFA, le Qatar attire l’attention pour un autre type de beauté célébré avec zèle. Alors que la plupart des gens sont passionnés par la Coupe du Monde de la FIFA 2022, des chameaux de tout le Golfe participent au concours de beauté du Qatar Camel Mzayen Club qui se tient à Ash-Shahaniyah.

Les participants au concours sont originaires de plusieurs pays du Golfe et appartiennent à différentes catégories en fonction de leur race et de leur âge. Cependant, avant la fameuse compétition, les chameaux sont inspectés par un comité médical utilisant des rayons X pour prévenir la fraude et s’assurer que les animaux n’ont subi aucune amélioration chirurgicale. C’est une précaution qui a été mise en place après que 43 chameaux ont été disqualifiés d’une précédente compétition, car certains propriétaires auraient donné à leurs animaux du Botox et des liftings pour augmenter leurs chances de gagner. La compétition de chameaux est féroce, avec différentes catégories d’âge et de type.

Parlant de la compétition, le président du club Qatar Camel Mzayen, Hamad Jaber al-Athba, a mentionné que le concours de beauté est similaire à la Coupe du monde en cours et qu’il compte de grands noms pour le tournoi. “L’idée est similaire à la Coupe du monde de football, nous avons fait une Coupe du monde de beauté de chameau. Nous avons des participants du Conseil de coopération du Golfe, nous avons de grands noms et c’est aujourd’hui le cinquième jour du tournoi”, a-t-il déclaré à Reuters.

Hamad Jaber al-Athba a poursuivi en disant que les caractéristiques utilisées pour évaluer la beauté d’un chameau diffèrent d’un groupe à l’autre. Il a donné un exemple, disant que les chameaux noirs sont jugés en fonction de la taille de leur corps, de leur tête et de l’emplacement de leurs oreilles.

Le président du club a poursuivi en décrivant les traits qui mériteraient à un chameau le titre de la compétition. «Mais pour le chameau de type Maghateer, nous recherchons la proportionnalité et les oreilles doivent tomber, pas se tenir droites. En plus de la manière, la bouche est incurvée. En ce qui concerne les Asel, ils ont des caractéristiques particulières. L’emplacement des oreilles est important, il doit y avoir une délicatesse dans les os, les sabots, donc il y a des caractéristiques qui nécessitent plus de détails”, a révélé le président du club.

Les festivals précédents étaient plus axés sur la région, mais comme le Qatar autorise désormais les chameaux de toute la région, des éleveurs du Koweït, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis y assistent.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici