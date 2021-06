Déplacez-vous sur Jared Leto, voici l’avatar le plus excentrique de Ranveer Singh en survêtement Gucci lumineux – En photos | Buzz News

New Delhi : attendez-vous à ce que l’acteur Ranveer Singh vous laisse perplexe avec son apparence ! Mais cette fois, il a donné une rude concurrence à nul autre que la bombasse hollywoodienne Jared Leto. Vêtu d’un survêtement bleu ciel et d’un trench-coat à monogramme Gucci, Ranveer a réussi un look expérimental.

Ranveer Singh a tagué le directeur créatif de Gucci Alessandro Michele dans son poste et a laissé tomber son avatar de loin le plus excentrique. Regarde:

Ne manquez pas non plus ses teintes teintées surdimensionnées et le sac à main noir Jackie 1961 qui vaut des lakhs lors de la séance photo.

Plusieurs amis célèbres de Ranveer, tels que Alia Bhatt, Arjun Kapoor, Zoya Akhtar, Tiger Shroff, Mini Mathur, entre autres, ont partagé leurs commentaires.

Sur le front du travail, Ranveer a Kabir Khan’s ’83, basé sur la victoire de l’Inde en 1983 en Coupe du monde de cricket, Jayeshbhai Jordaar et Cirkus dans son chaton. Il sera également vu dans une apparition dans Sooryavanshi d’Akshay Kumar et Katrina Kaif, ainsi que dans le rôle spécial d’Ajay Devgn.