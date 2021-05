Déplacez-vous sur des «amis», les Indiens inondent Twitter de demandes de «réunion» de Desi

L’épisode spécial très attendu « Friends: The Reunion » a accumulé plus d’un million de vues en Inde, mais les Indiens ne semblent pas être satisfaits. En fait, inspirés par le spécial retrouvailles, les Indiens exigent maintenant leurs propres choix pour les émissions ou les personnages qu’ils souhaitent revoir à l’écran. De la télévision indépendante des années 90 comme ‘Office Office’ aux films populaires des années 2000 comme Hera Pheri, desi Twitter a été éclairé vendredi par la nostalgie.

L’épisode ‘Friends: The Reunion’ a été regardé par des millions de fans, nouveaux et anciens, à travers le monde, avec la starcast originale se réunissant après des années contre la spéciale de deux heures. L’émission, qui a été diffusée pour la première fois en 1994, a été un phénomène au cours de sa décennie de diffusion et a ensuite atteint le statut de culte grâce à des rediffusions télévisées et des streamers.

Pendant ce temps, l’épisode de la réunion a semblé inciter de nombreux fans de desi et utilisateurs de médias sociaux à désirer leurs personnages, émissions de télévision et films préférés d’antan. Le hashtag #reunion a ainsi été largement utilisé sur Twitter avec des Indiens partageant des photos de la seule réunion qu’ils souhaitent.

Raju, Shyam et Babu Bhaiya ont trouvé plusieurs mentions. Malgré deux suites, il semble que les fans soient toujours amoureux du trio de Hera Pheri.

De nombreux autres films de Bollywood ont également trouvé une mention.

Il y avait des demandes pour des émissions comme Seinfeld, Frasier et Vampire Diaries.

Bengaluru FC West Block Blues s’est également joint à l’amusement et d’autres amateurs de sport sont intervenus.

Un utilisateur a souhaité une réunion de la distribution vedette de l’émission « Flop Show » de 1989. Cependant, toutes les réunions ne sont pas possibles. Le comédien Jaspal Bhatti qui était l’un des protagonistes de l’émission est décédé en 2012. Les gens ont également souhaité d’autres retrouvailles « impossibles » telles que celles mettant en vedette l’acteur Irfan Khan décédé l’année dernière.

Certains internautes n’ont pu s’empêcher de renverser encore plus la tendance.

Je veux une REUNION avec Cutlet Pao, Ross Omlet et Shawarma.#réunion— Ivo Gonçalves (@Ivo_Gonçalves_) 28 mai 2021

Pour couronner le tout, Desis a également recherché une réunion des Avengers.

