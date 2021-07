Déplacez-vous, LinkedIn ! TikTok entre sur le marché de l’emploi avec un programme pilote de « résumé vidéo »

Le programme pilote, intitulé « TikTok Resumés », permet aux employés potentiels de postuler à une sélection de postes de débutants et expérimentés en sous-titrant leurs vidéos avec le hashtag #TikTokResumes. Les entreprises participant au programme accepteront les curriculum vitae jusqu’à la fin du mois.

Un site distinct, tiktokresumes.com, propose des conseils d’application et des exemples de vidéos. Il permet également aux demandeurs d’emploi de parcourir les listes de plus de 30 entreprises, allant de la WWE, NASCAR et NBA Detroit Pistons aux agences de publicité, salons de coiffure et chaînes de restauration rapide, et même TikTok lui-même.

Cependant, tous les postes ne sont pas potentiellement aussi excitants que la liste pour le prochain « Superstar de la WWE », qui invite les candidats avec « athlétisme de classe mondiale », et les attributs physiques nécessaires, l’éthique de travail et la personnalité, ainsi que « attrait mondial et diversité » à « montez sur le ring ».

Pendant ce temps, NASCAR et les Pistons recherchent d’excellents représentants commerciaux pour mettre en valeur leurs compétences en développement commercial, mais pas sur le bois dur ou autour de la piste.

Target recherche des travailleurs pour combler les quarts de semaine et de nuit dans ses entrepôts, tandis que Chipotle est à la recherche de quelqu’un pour s’occuper des grillades et des stations de préparation de ses restaurants dans diverses villes. D’autres postes répertoriés sur le site Web sont destinés aux talents de la production à la caméra et aux médias, peut-être plus adaptés aux types de compétences trouvées dans la base d’utilisateurs de la génération Z et du millénaire de l’application.

La recherche d’emploi post-diplôme n’a PAS été facile pour moi. J’ai soumis des centaines de candidatures et rien ne semble fonctionner :/#TikTokResumes est à la mode sur Tik Tok et j’ai créé une vidéo dans l’espoir qu’elle tombe sous les yeux de certains recruteurs. S’il vous plaît booster et interagir !! pic.twitter.com/cTmqaMcbBl – Jade (@jadecarsonxo) 7 juillet 2021

Bien qu’elle soit surtout connue pour déclencher des tendances vidéo virales, l’application a déjà pénétré dans l’espace de recrutement avec du contenu téléchargé dans le cadre de campagnes de hashtag telles que #CareerTok.

Dans un article de blog, la société a déclaré qu’elle considérait la nouvelle initiative comme un « extension naturelle » de son programme « College Ambassadors », qui recrute des étudiants pour représenter sa marque sur les campus.

CareerTok est déjà un « une sous-culture florissante sur la plate-forme, et nous avons hâte de voir comment la communauté adopte les CV TikTok et aide à réinventer le recrutement et la découverte d’emplois » a déclaré le chef du marketing mondial, Nick Tran, à propos du pilote.

Bien que l’objectif déclaré de l’initiative soit d’encourager les utilisateurs à « transformer leur curriculum vitae papier traditionnel en un curriculum vitae vidéo numérique ou un pitch d’ascenseur », certaines de ses exigences strictes en matière de confidentialité peuvent inciter les chercheurs d’emploi à faire une pause.

En particulier, l’insistance de la plate-forme sur le fait que les CV vidéo et les profils des candidats TikTok doivent être ouverts au public, ce qui pourrait rendre les conversations délicates plus loin dans le processus de recrutement, ainsi qu’avec les employeurs actuels, s’ils leur tombent dessus.

Dans la section FAQ du site Web, les candidats potentiels sont invités à plusieurs reprises à s’assurer que le paramètre de visibilité de leur CV vidéo est défini sur « pour tout le monde » afin que les recruteurs le voient. La vidéo doit également rester « en haut et public » pendant un mois à « laissez suffisamment de temps aux recruteurs pour évaluer » il.

L’absence d’un portail d’embauche uniforme signifie également que les candidats ne peuvent pas afficher ou suivre leur curriculum vitae ou leur statut tout au long du processus d’embauche. Le site Web note que certaines entreprises contacteront les candidats retenus qu’elles souhaitent interviewer, tandis que d’autres « vous demander de postuler officiellement via leur système de suivi des candidats. »

Le site Web a également noté que les entreprises participantes avaient été « conseillé de ne pas prendre en compte les opinions ou les goûts » au cours de leur processus d’embauche, mais n’a pas révélé s’il y avait des mécanismes en place pour s’assurer que ce serait le cas.



