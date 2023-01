Déplacez-vous, James Corden. Le nouveau micro de karaoké en voiture vous aidera à atteindre ces notes élevées

Si vous avez déjà regardé Carpool Karaoke avec James Corden et que vous vouliez vous amuser, vous pourriez bientôt avoir la chance – en quelque sorte. Entreprise de produits de karaoké grand public Machine à chanter et entreprise de technologie Raie se sont associés et sont sur le point de lancer un microphone de karaoké embarqué entièrement intégré au CES.

Le microphone peut être personnalisé et intégré aux constructeurs automobiles mondiaux et à l’application Automotive Karaoke de Stingray. Le microphone utilise également la technologie d’effet vocal Pitch Lab de Singing Machine pour vous aider à atteindre ces notes aiguës.

Plus de 100 000 chansons navigables dans plus de 25 langues sont disponibles pour chanter, et de nouvelles chansons sont ajoutées chaque mois. Des mélanges de fête prêts à chanter comprenant des airs pop, hip-hop et Disney peuvent également être trouvés dans l’application. Les utilisateurs peuvent sauter, rembobiner ou avancer rapidement des chansons, activer ou désactiver les vidéos d’arrière-plan et chanter avec ou sans voix principale.

Les passagers peuvent chanter avec l’application mobile pour passagers qui connecte le système à leurs appareils mobiles. Lorsque la voiture est en stationnement, les passagers peuvent faire défiler les paroles sur l’écran d’infodivertissement du véhicule. Lorsque la voiture est en mouvement, les passagers peuvent faire défiler les paroles sur leurs appareils mobiles via l’application passager plutôt que sur l’écran d’infodivertissement afin que le conducteur ne soit pas distrait.

« Nous comprenons le désir des conducteurs de vivre de nouvelles expériences de divertissement en voiture », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. “Nous sommes ravis de continuer à nous associer à Singing Machine pour apporter cette nouvelle solution au marché automobile tout en élargissant la présence de notre marque dans le monde entier.”

Alors que Singing Machine et Stingray lancent le microphone au CES, on ne sait pas quand il arrivera sur le marché pour l’acheter – ni combien cela coûtera.

Pour en savoir plus, consultez quoi d’autre CNET s’attend à voir au CES 2023.