“Déplacez vos déchets”: un autre bateau abandonné sur la route d’Okanagan

Il semble que les résidents de l’Okanagan soient un peu confus quant à l’appartenance des bateaux ces derniers temps.

Lundi (5 décembre), un bateau rempli de neige et de déchets a été jeté au milieu de Bedford Road à East Kelowna. Après que des informations faisant état de ce bateau bloquant une route aient fait la une des journaux, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre d’un autre navire abandonné, cette fois laissé sur le côté de l’autoroute 33.

Selon Dustin Siewert, le bateau avait été laissé dans la région de Joe Rich près de l’épingle à cheveux sur l’autoroute 33 pendant environ trois semaines.

Siewert a déclaré que les médias sociaux affirmaient que le bateau avait été mis en vente sur Facebook, mais que la publication était rapidement remplacée par un bateau gratuit si quelqu’un l’enlevait. On pense que le propriétaire du bateau a quitté la région et que quelqu’un d’autre a remonté l’autoroute 33 après Goudie Road et l’a laissé.

Siewert a déclaré qu’il appelait les autorités gouvernementales depuis plusieurs jours pour demander si le bateau pouvait être remorqué, pensant que cela pourrait être un problème de sécurité car il était laissé sur le bord de la route.

La ville de Kelowna et le district régional de Central Okanagan ont affirmé que le bateau avait été laissé à l’extérieur de la zone frontalière et relevait de la responsabilité du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

En attendant, quelqu’un a peint à la bombe “déplacez votre jonque” sur le côté du bateau.

Cependant, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a déclaré qu’il était au courant de l’existence du bateau et pensait qu’il se trouvait bien à l’écart de l’autoroute et qu’il ne constituait pas un problème de sécurité.

«Le retrait nécessite un type de véhicule spécifique qui n’est pas disponible auprès de la société de remorquage avant vendredi (9 décembre). Le retrait est prévu pour ce vendredi et ne devrait pas entraîner de retards de circulation », a déclaré le MOTI.

Le navire laissé sur Bedford Road a été remorqué depuis East Kelowna plus tard le même jour.

