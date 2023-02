Déplacer la partie de Coldstream Creek coûtera près d’un demi-million de dollars

Le conseil de Coldstream décidera le lundi 13 février s’il doit dépenser 450 000 $ pour déplacer une section de Coldstream Creek, car son tracé actuel endommage l’autoroute et les zones humides environnantes.

Dans un rapport qui sera présenté au conseil lundi, le personnel a recommandé de ramener le ruisseau à son chenal d’avant 2018 et de restaurer la zone humide dans la région.

Le personnel a rencontré des représentants du gouvernement pour discuter de l’alignement actuel du ruisseau où il coule vers le nord autour de la zone humide de Lavington. Le consensus était que le ruisseau doit être remis dans son chenal d’avant 2018.

Le rapport énumère plusieurs raisons à cela. La première est que le tracé actuel est une source de sédiments dans le ruisseau car il érode le nouveau chenal.

Le ruisseau a également un impact sur l’autoroute 6 et des réparations sont nécessaires pour restaurer l’accotement. D’autres impacts sur l’autoroute pourraient être importants pendant la haute saison des crues, note le rapport. Il existe également une capacité limitée à réparer l’accotement et la zone humide sans canaliser davantage le ruisseau, rétrécir le chenal et modifier la pente.

« D’autres dommages à la zone humide en résulteront s’ils ne sont pas déplacés », indique le rapport.

La restauration de l’alignement du ruisseau fournira une capacité dans le ruisseau pour que les sédiments tombent à l’avenir et protégera les arbres et les zones riveraines qui sont actuellement inondées en amont de l’avulsion.

Le processus impliquera un dragage avec une petite excavatrice pour limiter l’impact sur la végétation riveraine. Le lit du ruisseau sera abaissé de 30 cm sur une longueur d’environ 250 mètres.

En raison de l’inflation, le coût du projet a augmenté de 50 % depuis 2021. Il aurait coûté 300 000 $ s’il avait été réalisé cette année-là.

Le financement de 450 000 $ proviendrait des réserves de la taxe sur l’essence.

Brendan Shykora

