« Déplacement massif » vers le sud de Gaza, selon l’ONU

Il y a un « déplacement massif » vers le sud de Gaza.

Israël a ordonné à 1,1 million de civils palestiniens de quitter le nord de Gaza.

L’ONU affirme que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays est inconnu.

L’ordre donné par Israël d’évacuer le nord de la bande de Gaza a déclenché des « déplacements massifs » vers le sud de l’enclave palestinienne, ont indiqué dimanche les Nations Unies.

Israël a averti 1,1 million de civils palestiniens de quitter le nord de Gaza et un flux constant de familles dans des voitures, des camions et des charrettes à ânes surchargés se sont depuis dirigés vers le sud.

« Des déplacements massifs du nord vers le sud de la bande de Gaza se poursuivent depuis… vendredi matin, après qu’Israël a ordonné aux habitants d’évacuer les zones avant les opérations militaires », a déclaré l’agence humanitaire de l’ONU OCHA dans une mise à jour.

« Les partenaires humanitaires signalent que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) a considérablement augmenté au cours des dernières 24 heures ; cependant, le nombre exact est inconnu. »

Auparavant, jeudi à 23h00 (20h00 GMT), il y avait 423 378 personnes déplacées à Gaza, a indiqué OCHA.

DÉVELOPPEMENT | Le bilan des morts à Gaza atteint 2 329, selon le ministère, au milieu des frappes aériennes israéliennes

Environ 64 % d’entre eux étaient hébergés par l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui soutient les réfugiés palestiniens, dans 102 locaux gérés comme abris d’urgence désignés.

« Quelque 33 054 personnes déplacées ont trouvé refuge dans 36 écoles publiques », a indiqué OCHA.

« On estime que plus de 153 000 personnes déplacées, dont les maisons ont été détruites ou endommagées, ou qui ont quitté leur foyer par peur, résident chez des parents et des voisins, ainsi que dans d’autres établissements publics. »

Un camion transporte une famille palestinienne et ses biens à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 15 octobre 2023. Les forces israéliennes se préparaient à une invasion terrestre imminente de Gaza visant à détruire le Hamas, le groupe militant islamiste palestinien qui a déclenché l’attaque la plus sanglante du pays. l’histoire du pays. AFP Mahmoud Hams/AFP

Les forces israéliennes se préparaient dimanche à une invasion terrestre imminente de Gaza visant à détruire le Hamas, le groupe militant islamiste palestinien qui a déclenché l’attaque la plus sanglante de l’histoire du pays.

Au cours des huit jours qui se sont écoulés depuis que des hommes armés du Hamas ont tué plus de 1 300 Israéliens lors de leur attaque surprise, Israël a répondu par une campagne de bombardements dévastatrice qui a coûté la vie à plus de 2 300 personnes à Gaza.