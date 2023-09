Déplacement des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement à une vitesse sans précédent

L’adoption de cette connexion phygitale est motivée par les avancées technologiques et les normes d’interopérabilité. Les normes définissent un langage commun entre les technologies et peuvent rendre les données plus indépendantes de la technologie. Ces normes, ainsi que l’évolution des supports de données tels que les codes-barres bidimensionnels (2D) et l’identification par radiofréquence (RFID), améliorent la visibilité de la chaîne d’approvisionnement à une époque d’incertitude et transforment la manière dont les consommateurs sélectionnent et interagissent avec les produits.

Codes-barres de nouvelle génération

Parmi les normes mondiales les plus connues pour la classification des produits figurent les numéros d’articles commerciaux mondiaux (GTIN), qui sont utilisés pour identifier les produits, et les numéros d’emplacement mondiaux (GLN) pour la localisation. Ces identifiants uniques, lorsqu’ils sont intégrés dans un support de données tel qu’un code-barres, sont des exemples de normes qui permettent à diverses technologies et partenaires commerciaux à travers le monde d’interpréter les données de la même manière, leur permettant ainsi de trouver des produits n’importe où dans leur approvisionnement. chaîne. Aujourd’hui, une simple analyse peut connecter des données autorisées entre les points de la chaîne d’approvisionnement. Libérer tout le potentiel des données dans un support de données plus robuste peut élever cette simple analyse pour connecter toutes les données de produits aux informations numériques qui circulent de manière transparente entre les partenaires commerciaux.

Le code de produit universel (UPC), l’identifiant unidimensionnel lisible par machine en Amérique du Nord, et le code à barres du numéro d’article européen (EAN) pour le reste du monde, sont les codes à barres les plus anciens et les plus largement utilisés. Ces codes-barres courants (et les données qui les sous-tendent) peuvent apporter un nouvel éclairage sur les données de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, une nouvelle génération de codes-barres émerge qui promet d’offrir aux consommateurs une plus grande transparence, en les aidant à prendre des décisions plus judicieuses sur ce qu’ils achètent et utilisent, tout en améliorant simultanément la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement pour toutes les parties prenantes.

Même si les codes-barres UPC et EAN contiennent des données GTIN et peuvent être trouvés sur des produits de consommation partout dans le monde, ils ne parviennent pas à « créer un lien entre le physique et le numérique », déclare Wilkie. « Nous avons besoin de plus d’informations sur les produits à portée de main, de manière simple. lisible par machine et interopérable que nous ne pourrons jamais intégrer sur les emballages de produits.

Les supports de données avancés et les normes émergentes capturent des quantités de données sans précédent pour les entreprises, les régulateurs, les consommateurs et les patients, offrant bien plus que de simples liens vers des pages Web statiques. Au contraire, les codes-barres bidimensionnels (2D) et la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) peuvent prendre en charge les connexions phygitales pour raconter une histoire plus riche sur un produit, y compris d’où il vient, s’il contient des allergènes, s’il est biologique, et même comment il peut être recyclé. à des fins de durabilité.

Mieux encore, les codes-barres 2D et la technologie RFID permettent aux marques de communiquer directement avec les consommateurs pour offrir des informations plus actuelles, plus précises et faisant autorité. Il s’agit d’une étape au-delà du fait que les consommateurs utilisent leur téléphone portable pour rechercher des données sur des produits tout en parcourant un magasin physique, ce que font actuellement près de quatre consommateurs sur dix, selon une étude de 2020 de PwC Global.

Autre avantage des supports de données les plus avancés d’aujourd’hui : les codes-barres unidimensionnels peuvent contenir environ 20 caractères d’informations, mais les codes-barres 2D, tels que les codes QR (codes de réponse rapide), peuvent contenir plus de 7 000 caractères de données et donner accès à des informations plus détaillées telles que les caractéristiques, les ingrédients, la date de péremption, les instructions d’entretien et la commercialisation.

Les cas d’utilisation innovants des codes QR se développent rapidement, car ce code matriciel peut être lu avec un appareil à visibilité directe comme un scanner portatif ou un appareil personnel comme un téléphone portable.