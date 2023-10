La fin du mois de sensibilisation au cancer du sein approche et des événements mobiles proposent lundi des dépistages gratuits du sein dans certains endroits. Marché côtier – Darien, GéorgieLe département de santé du comté de McIntosh s’est associé au système Helath de Géorgie du Sud pour un événement de mammographie mobile au marché côtier de Darien, en Géorgie. Il sera ouvert aux femmes éligibles de 9 h à 14 h. Aucun rendez-vous n’est nécessaire pour subir un dépistage. Les femmes âgées d’au moins 40 ans ayant une assurance valide sont éligibles pour recevoir une mammographie de dépistage sans frais. Les femmes de 40 ans et plus, disposant d’une assurance maladie et d’une mammographie peuvent également subir un dépistage. « Les mammographies sont le meilleur moyen de détecter le cancer du sein à un stade précoce, et c’est très important », a déclaré Brook Deverger, infirmière gestionnaire de Département de santé du comté de McIntosh. “Lorsque vous détectez un cancer du sein à un stade précoce, il est beaucoup plus facile à traiter et vos chances de guérison sont plus élevées. C’est pourquoi nous espérons que de nombreuses femmes profiteront de cet événement de dépistage gratuit.” Shelter Cove Towne Center – Hilton Head Island, Caroline du SudLa ville de Hilton Head Island s’est associé à l’hôpital Beaufort Memorial pour offrir des examens cliniques gratuits des seins au Shelter Cove Towne Centre lundi de 9 h à 13 h. Toute personne visitant cette unité mobile aura accès à un examen clinique gratuit des seins et aucun rendez-vous n’est requis. En plus de ces examens, d’autres examens de santé, tels que des contrôles de tension artérielle et de glycémie, seront disponibles. Lundi, les personnes qui visitent l’un des trois sites de mammographie du Beaufort Memorial auront accès à un calendrier sur place pour des mammographies et à une pléthore d’informations provenant des patientes atteintes d’un cancer du sein et des médecins. Il est important de noter qu’il existe une différence entre une mammographie et un examen clinique gratuit des seins, qui recherche toute anomalie dans la région du sein et des aisselles. C’est après ce premier examen clinique des seins qu’une mammographie serait recommandée si quelque chose était détecté. Aux États-Unis, une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie, ce qui souligne la nécessité de procéder à des tests. Pour plus d’informations sur ces événements mobiles, vous pouvez suivre ce lien pour la clinique éphémère en Géorgie, ou ce lien pour les événements en Caroline du Sud.

