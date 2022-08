Dépistages de santé offerts le 1er septembre à Yorkville – Shaw Local

Les résidents de Yorkville et des environs peuvent en apprendre davantage sur leur risque de maladie cardiovasculaire, d’ostéoporose, de diabète et d’autres maladies chroniques graves grâce à des dépistages abordables par Life Line Screening.

Yorkville Congregational United Church of Christ accueillera cet événement de projection communautaire le 1er septembre au 409 Center Parkway à Yorkville.

Les dépistages peuvent vérifier le niveau d’accumulation de plaque dans les artères lié au risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de santé vasculaire globale ; taux de cholestérol HDL et LDL ; risque de diabète; la densité osseuse comme risque d’ostéoporose possible ; fonction rénale et thyroïdienne; et plus.

Les projections sont abordables et pratiques. Un parking gratuit sera disponible.

Les forfaits commencent à 159 $, mais les consultants travailleront pour créer un forfait basé sur l’âge et les facteurs de risque.

L’inscription est obligatoire. Appelez le 877-237-1354 ou visitez lifelinescreening.com.