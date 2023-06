Dépistage Gadar : de la génération Z aux enfants des années 90 ; La performance seeti maar de Sunny Deol fascine tout le monde

Gadar : Ek Prem Katha est réédité, 23 ans après sa première sortie, et fait un retour spectaculaire. La réédition du film a suscité des vagues de nostalgie et d’excitation à travers le pays. Sunny Deol et Ameesha Patel ont volé le cœur du public avec leur incroyable jeu d’acteur. La réédition de Gadar est devenue une sensation nationale, ravivant l’enthousiasme et la dévotion pour le film qui a d’abord captivé le public il y a plus de deux décennies. L’énergie contagieuse de ce blockbuster légendaire de Bollywood, les commentaires amusants de la foule et les moments de danse spectaculaires à l’intérieur des théâtres sont la preuve de son attrait durable. De la génération Z aux années 90, les gens deviennent fous après avoir regardé Gadar. Voici donc l’avis public. Pour savoir ce que les gens veulent dire, regardez la vidéo.