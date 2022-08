Dépistage de la division Violet CCL/ESCC – Shaw Local

Carmel

Record 2021 : 3-6, 1-2 Violet

Entraîneur: Jason McKie

À noter: Carmel tentera de revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016 lorsqu’il a perdu au premier tour. Après s’être qualifiés pour les séries éliminatoires pendant 12 saisons consécutives à partir de 2000 et avoir remporté un titre d’État 6A en 2003, les Corsaires n’ont participé aux séries éliminatoires que deux fois depuis 2012. Carmel a commencé la saison dernière 2-1 avant de perdre cinq matchs consécutifs, gagnant contre Marian pour terminer la saison. … Junior QB Johnny Weber revient après avoir commencé la saison dernière. McKie a dit qu’il a vu Weber passer à l’étape suivante pendant l’intersaison et qu’il est ravi de voir ce qu’il fera cet automne. … Le secondeur junior All-CCL / ESCC Purple Camren Lang revient pour diriger une défense qui aura de nouveaux visages sur la ligne défensive. … Carmel commencera la saison avec quelques matchs hors conférence avant d’affronter Leo le 10 septembre. Les Corsaires affronteront une deuxième moitié de saison difficile lorsqu’ils affronteront Nazareth à partir du 23 septembre avant d’affronter St. Patrick, Marmion et Marist, respectivement, et terminant la saison contre Marian.

Catholique mariale

Record 2021 : 3-6, 0-3 Violet

Entraîneur: Nicolas López

À noter: Lopez reprend le programme et tentera de ramener Marian aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019. Les Spartiates n’ont fait les séries éliminatoires qu’une seule fois depuis 2011. Marian a commencé la saison dernière 2-1 avant de perdre cinq de ses six prochains matchs. … Senior QB Kyle Thomas revient après avoir commencé la saison dernière et couru sur plus de 1 100 verges. Lopez a été impressionné par la façon dont Thomas a pris le contrôle et par la double menace qu’il sera contre les défenses. L’aîné est engagé dans le nord de l’Illinois en tant que receveur large. … Le porteur de ballon de deuxième année Tyler Lofton mènera un doublé de rushers avec le senior Jerry Thurman III. Les deux rushers ont impressionné par leur vitesse et leur capacité à effectuer des coupes rapides. … Junior WR/CB Austin Alexander utilisera sa vitesse des deux côtés du ballon. Les Spartans chercheront à lui donner le ballon et le junior Kelby Key à l’extérieur en tant que receveurs tandis qu’Alexander dirigera un front défensif qui rapportera de l’expérience. … Marian connaîtra une fin critique de la saison régulière lorsqu’elle se terminera avec Brother Rice lors de la semaine 8 avant d’affronter Carmel pour terminer l’année dans un match qui pourrait avoir des implications majeures en séries éliminatoires.

Saint Patrick

Record 2021 : 7-5, 3-0 Violet

Entraîneur: Luc Mertens

À noter: Mertens revient à l’entraînement pour la première fois depuis qu’il a quitté le lac de Zurich en avril 2019. L’entraîneur reprend un programme de son alma mater qui a marqué l’histoire la saison dernière en se qualifiant pour les quarts de finale pour la première fois de l’histoire de l’école. St. Patrick a perdu 14-0 contre Sycamore en quarts de finale de classe 5A après s’être qualifié pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013. … Mertens veut répartir le ballon sur le terrain pour que les défenses protègent tout le terrain. Il est satisfait de la vitesse et de l’athlétisme de son équipe, et attend avec impatience de voir quels récepteurs larges comme les seniors Jack Fuller et Mike Brosnan et le touche-à-tout senior Trever Wozny, qui passeront du temps à jouer au porteur de ballon, au receveur large et à l’extrémité rapprochée. . … Senior Nick Dustin et junior Ryan Birt se battent pour le poste de quart partant. Mertens a été impressionné par son dévouement envers l’équipe tout en étant de bons coéquipiers au milieu de la compétition. … Senior LB Keith Hoffman revient après avoir joué un rôle important dans l’équipe de la saison dernière et est un joueur défensif qui coche toutes les cases pour le nouvel entraîneur. … Les Shamrocks commencent la saison avec un match d’ouverture contre St. Ignatius le 26 août, suivi d’un match de rivalité contre Niles Notre Dame. St. Patrick affronte également Loyola, demi-finaliste de classe 8A, St. Rita, vice-championne de classe 7A, et Fenwick, championne en titre de 5A.

Saint Viateur

Record 2021 : 3-6, 2-1 Violet

Entraîneur: David Archibald

À noter: St. Viator tente de revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Les Lions ont manqué d’un mètre la victoire de leur cinquième match de la saison contre Carmel lors de leur finale de saison régulière en 2019 et Archibald pense que l’équipe 2020 avait le potentiel d’être l’une des meilleures équipes de l’histoire du programme. Les joueurs de retour sont motivés pour revenir aux séries éliminatoires non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leurs anciens coéquipiers. … Junior QB Charlie Dolsen revient en tant que partant de l’équipe après être entré dans le jeu pour Alex Konopka lors du premier match de la saison lorsque Konopka a subi une blessure au LCA. Dolsen a complété 59,5% de ses passes la saison dernière et a passé l’été à regarder la bande et à travailler sur sa mécanique pour se préparer pour cette saison. … Les Lions ramèneront un groupe de joueurs expérimentés, dont le receveur senior n ° 1 Michael Nix, qui détient deux offres de bourses d’études de division I de Drake et Butler. … St. Viator aura deux partants défensifs de retour cette saison, dont John Kaiser et le secondeur de toutes les conférences CCL / ESCC Purple Jayden Franzen. … Les Lions auront une dernière séquence difficile de trois matchs cette saison, avec des matchs contre St. Ignatius, Mount Carmel et St. Patrick, respectivement.

Michael Nix, de St. Viator, célèbre son touché contre Carmel lors d’une passe avec ses coéquipiers la saison dernière. (Mark Welsh/mwelsh@dailyherald.com/Daily Herald)

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Camren Lang, Carmel, LB, jr. : Le secondeur sera un facteur majeur pour la défense de Carmel cette saison.

Le secondeur sera un facteur majeur pour la défense de Carmel cette saison. Kyle Thomas, catholique marial, QB, sr. : L’approche à double menace de Thomas rendra le quart-arrière difficile à arrêter pour les défenses adverses.

L’approche à double menace de Thomas rendra le quart-arrière difficile à arrêter pour les défenses adverses. Charlie Dolsen, St. Viator, QB, jr. : Dolsen a été impressionnant lorsqu’il a été lancé la saison dernière et devrait être meilleur cette année.

Dolsen a été impressionnant lorsqu’il a été lancé la saison dernière et devrait être meilleur cette année. Trever Wozny, St. Patrick, WR/RB/TE, sr. : Wozny sera une arme majeure pour l’attaque de Shamrock, occupant différentes positions.

Wozny sera une arme majeure pour l’attaque de Shamrock, occupant différentes positions. Michael Nix, St. Viator, WR, sr. : Le récepteur large doit être électrique et l’un des meilleurs larges de la division.

DES HORAIRES

Carmel Catholique mariale Saint Patrick Saint Viateur Semaine 1 contre Antioche ; 19 h, 26 août @ Thornwood; 19 h, 26 août contre saint Ignace ; 19 h 30, 26 août contre De La Salle; 19 h, 26 août Semaine 2 contre Lake Forest; 19 h, 2 septembre contre Lion ; 19 h, 1er septembre @ Niles Notre Dame; 19 h 30, 2 septembre contre Clark; 19 h, 2 septembre Semaine 3 contre Lion ; 19h30, 10 septembre @ Floraison; midi, 10 septembre @ catholique centrale mariale; 19h30, 9 septembre @DePaul ; 19h30, 9 septembre Semaine 4 @ Saint Viateur; 19 h, 16 septembre @ Saint Patrick; 13 h, 17 septembre vs catholique marial; 13 h, 17 septembre contre Carmel ; 19 h, 16 septembre Semaine 5 contre Nazareth ; 19h30, 23 septembre contre Benet ; 19h30, 24 septembre contre Sainte Rita; 19h30, 23 septembre contre Niles Notre Dame; 19 h, 23 septembre Semaine 6 contre Saint-Patrick ; À déterminer, 30 septembre contre Saint-Viateur ; 18h30, 30 septembre @Carmel; À déterminer, 30 septembre @ Catholique mariale; 18h30, 30 septembre Semaine 7 contre Marmion ; 19 h 30, 7 octobre contre De La Salle; 19 h 30, 7 octobre contre Fenwick; 19 h 30, 7 octobre contre saint Ignace ; 19 h 30, 7 octobre Semaine 8 @ Mariste; 19h30, 14 octobre @ Frère Rice; 19h; 14 octobre @Loyola; 13 h 30, 15 octobre @ Mont Carmel ; 19h30, 14 octobre Semaine 9 @ Catholique mariale; 19h30, 21 octobre contre Carmel ; 19h30, 21 octobre contre Saint-Viateur ; 13 h, 22 octobre @ Saint Patrick; 13 h, 22 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 2 – Saint-Patrick à Niles Notre Dame : Les jeux de rivalité prennent une nouvelle tournure avec l’entrée de Mertens en tant qu’entraîneur-chef.

Semaine 5 – Nazareth au Carmel : Un joli crossover CCL/ESCC teste les Corsairs face à l’une des meilleures équipes de la conférence.

Semaine 8 – Saint-Viateur au Mont Carmel : Les Lions seront au milieu d’une dernière séquence critique de trois matchs contre des équipes potentielles en séries éliminatoires.

Semaine 9 – St. Carmel à Marian : Les deux équipes devraient avoir beaucoup à rouler dans cette finale de saison régulière.

Semaine 9 – Saint-Viateur à Saint-Patrick : La division pourrait se résumer à cette finale de la saison.

L’ARRIVÉE PRÉVUE DE STEVE SOUCIE