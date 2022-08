Dépistage de la division verte CCL/ESCC – Shaw Local

Benet

Record 2021 : 4-5, 1-2 Vert

Entraîneur: Patrick Nouveau

À noter: Benet a raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois depuis que New a pris ses fonctions d’entraîneur en 2010. Les Redwings ont eu deux chances de remporter une cinquième victoire avec deux matchs à jouer dans la saison, mais ont perdu contre Joliet Catholic et Nazareth, respectivement. L’équipe tentera de faire son retour avec une course profonde en séries éliminatoires; Benet a dépassé le premier tour pour la dernière fois en 2017 lorsqu’il a participé aux demi-finales de la classe 7A. … Senior TE Pierce Walsh sera capitaine sur et hors du terrain. L’engagement du Minnesota passera du temps à bout serré et jouera quelques clichés à l’extérieur au receveur large, prêtant son cadre de 6 pieds 4 pouces et 212 livres comme une grande cible. … Les seniors Anthony Picciolini et Jake Hoeppel sont en compétition pour le poste de quart partant. Picciolini a débuté dans huit matchs la saison dernière, mais New a apprécié d’avoir une compétition de quart-arrière entre deux seniors. … Les secondeurs seniors Dave Cservenyak et John Weidenbach seront au cœur de la défensive des Redwings. … Benet affrontera deux équipes de l’Indiana cette saison. Les Redwings commenceront la saison en accueillant Noblesville le 26 août, puis se rendront à South Bend pour affronter South Bend St. Joseph le 7 octobre.

Nazareth

Record 2021 : 7-5, 2-1 Vert

Entraîneur: Tim Racki

À noter: Nazareth a disputé son sixième quart de finale depuis 2013 la saison dernière lorsqu’il est tombé face à l’éventuel champion d’État de classe 5A Fenwick. Les Roadrunners ont remporté trois titres d’État et ont disputé deux autres matchs pour le titre depuis 2013. L’équipe cherche à tirer parti de la saison dernière pour franchir une nouvelle étape et revenir à un match de championnat. … Les Roadrunners ont remporté cinq de leurs six derniers matchs de saison régulière après avoir perdu leurs trois premiers matchs la saison dernière. Racki a fait jouer six étudiants de première année la saison dernière. … Le quart-arrière de deuxième année Logan Malachuk revient après avoir disputé 10 matchs l’an dernier, lançant pour 1 806 verges, 18 touchés et sept interceptions. … Justin Taylor sera un leader senior des deux côtés du ballon. L’engagement du Wisconsin a terminé deuxième de l’équipe avec 794 verges sur réception et sept touchés tout en totalisant 12 plaqués en tant que demi défensif. … Senior DL ​​William Beargie sera perturbateur sur la ligne avec son cadre de 6 pieds 5 pouces et 270 livres. C’est un commis de Princeton. … Le joueur de deuxième année Gabe Kaminski a impressionné lors de sa première saison, gagnant des offres de bourses d’études de l’Illinois, de l’Iowa, du Wisconsin et du Tennessee. Il essaiera de s’appuyer sur une impressionnante campagne de première année.

Nils Notre-Dame

Record 2021 : 3-6, 0-3 Vert

Entraîneur: Michel Hennessy

À noter: Notre Dame a raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison dernière en 2014. Les demi-finales de classe 6A en 2018 ont été les plus avancées par les Dons au cours de cette période. Les Dons ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs de saison régulière avant d’en remporter quatre de suite pour remporter le Prep Bowl contre la Kenwood Academy. … Les quarts-arrière seniors Enzo Ricciardi et le transfert de St. Ignatius Coleman McDonagh sont en compétition pour le poste de partant. Ricciardi a commencé tous les matchs du printemps des Dons en 2021 et a disputé 13 matchs l’automne dernier. … Hennessey veut donner le ballon à Frankie Ricciardi autant que possible. Le senior commencera comme demi de coin, mais sera également présenté de manière offensive à la fois en tant que porteur de ballon et receveur large. L’attaque de Notre Dame mettra également en vedette les receveurs larges seniors de 6 pieds 3 pouces Howard Williamson et Kevin Durkin. … Senior DL ​​/ LS Karl Schmalz sera un contributeur majeur à la défense de Notre Dame. L’engagement de l’Université Brown revient avec de l’expérience et sera perturbateur avec son cadre de 6 pieds 4 pouces et 240 livres, menant une défense qui mettra en vedette le joueur de ligne senior bidirectionnel Nick Thome, le plaqueur défensif senior Michael Bollin et le secondeur senior Randy Russ.

Sainte Rita

Record 2021 : 11-3, 3-0 Vert

Entraîneur: Todd Kuska

À noter: St. Rita cherche à franchir la dernière étape après avoir perdu lors de son deuxième match consécutif pour le titre d’État, tombant contre Wheaton North lors du match pour le titre de classe 7A l’année dernière. Les Mustangs ont disputé les séries éliminatoires 11 fois depuis qu’elles ont remporté le titre 7A en 2006, mais St. Rita a travaillé pour mettre à profit ses deux dernières apparitions cet été pour enfin surmonter l’obstacle. … Le senior Michael Collins et le junior Jett Hilding sont en compétition pour remplacer le partant de trois ans Tommy Ulatowski, qui a obtenu son diplôme. Collins a joué quelques clichés universitaires la saison dernière, mais les deux quarts devront acquérir de l’expérience au cours de l’été avec un large groupe de receveurs qui a de nombreux nouveaux visages. … Les juniors Ethan Middleton et DJ Stewart formeront un formidable duo au poste de porteur de ballon. Middleton a obtenu une offre de Penn State. … La défense des Mustangs aura de solides retours défensifs, dont le senior Pat Farrell, un engagé de l’Illinois, qui dirigera la ligne défensive tandis que le secondeur All-CCL / ESCC Matt Kingsbury et son frère Joseph Kingsbury prendront le contrôle au milieu. Senior Johnny Schmitt dirigera un secondaire talentueux. … St. Rita sera mise à l’épreuve dès le début de sa saison avec trois adversaires bleus CCL/ESCC, Mount Carmel, Brother Rice et Loyola, respectivement.

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Pat Farrell, St. Rita, DL, sr. : Farrell créera une pression pour les quarts adverses après avoir ajouté du poids cet été.

Pat Farrell, St. Rita, DL, sr. : Farrell créera une pression pour les quarts adverses après avoir ajouté du poids cet été.

Justin Taylor, Nazareth, DB/WR, sr. : Taylor devrait avoir un impact important des deux côtés du ballon.

Pierce Walsh, Benet, TE, sr. : Le cadre de 6 pieds 4 pouces et 210 livres de Walsh devrait être difficile à arrêter pour de nombreuses défenses.

Frankie Ricciardi, Notre Dame, CB/RB/WR, sr. : Le meneur de jeu cherchera à obtenir le ballon des deux côtés du ballon.

Gabe Kaminski, Nazareth, DL, so. : Le jeune joueur de ligne a impressionné tôt et devrait attirer encore plus l'attention cet automne.

DES HORAIRES

Benet Nazareth Nils Notre-Dame Sainte Rita Semaine 1 contre Noblesville, Indiana ; 19 h, 26 août contre Kankakee ; 19 h 30, 26 août @Willowbrook ; 19 h 30, 26 août @ Mont Carmel ; 19 h 30, 26 août Semaine 2 contre Moline ; 19h30, 2 septembre contre Lemont ; 19h30, 2 septembre contre Saint-Patrick ; 19h30, 2 septembre contre frère Rice ; 19 h 30, 2 septembre Semaine 3 contre frère Rice ; 19h30, 9 septembre vs Mariste; 19h30, 9 septembre contre le mont Carmel ; 19h30, 9 septembre contre Loyola ; 19h30, 9 septembre Semaine 4 contre Sainte Rita; 19h30, 16 septembre contre Niles Notre Dame; 19h30, 16 septembre @Nazareth; 19h30, 16 septembre @Bénét; 19h30, 16 septembre Semaine 5 @ Catholique mariale; 19 h, 23 septembre @Carmel; 19h30, 23 septembre @ Saint-Viateur ; 19 h, 23 septembre @ Saint Patrick; 19h30, 23 septembre Semaine 6 @ Niles Notre Dame; 19h30, 30 septembre contre Sainte Rita; 19h30, 30 septembre contre Benet ; 19h30, 30 septembre @Nazareth; 19h30, 30 septembre Semaine 7 @ South Bend St. Joseph, Ind.; 19 h 30, 7 octobre contre Lion ; 19 h 30, 7 octobre contre DePaul ; 19 h 30, 7 octobre vs catholique marial central; 19 h 30, 7 octobre Semaine 8 @ Joliet Catholique; 19h30, 14 octobre @Montini; 19h30, 14 octobre @ Saint-Laurent; 19h30, 14 octobre @ Providence; 19h30, 14 octobre Semaine 9 contre Nazareth ; 19h30, 21 octobre @Bénét; 19h30, 21 octobre @ Sainte Rita; 19h30, 21 octobre contre Niles Notre Dame; 19h30, 21 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 1 – Sainte Rita au Mont Carmel : Deux puissances du côté sud commencent la saison avec un match croisé de grande envergure.

Semaine 2 – Saint-Patrick à Notre-Dame : Le jeu de rivalité prend du sang neuf avec le nouvel entraîneur de Shamrock, Luke Mertens.

Semaine 3 – Mariste à Nazareth : Un autre jeu croisé de grande envergure.

Semaine 6 – Sainte Rita à Nazareth : La division pourrait se qualifier pour ce match de mi-saison.

Semaine 8 – Benet à Joliet Catholic : Début d’une séquence difficile de deux matchs pour terminer la saison de Benet.

