Dépistage de la division Orange CCL/ESCC – Shaw Local

Joliet Catholique

Record 2021 : 14-0, 3-0 Orange

Entraîneur: Jake Jaworski

À noter: Joliet Catholic cherche à recharger après avoir perdu 16 de ses 22 partants de l’équipe de la saison dernière qui a remporté le titre d’État de classe 4A. Les Hilltoppers ont montré que le rechargement n’a pas été un problème sous Jaworski, manquant les séries éliminatoires une fois en quatre saisons, où une post-saison a eu lieu, tout en remportant deux titres d’État. JCA cherchera à remporter un 16e titre d’État cet automne. … Le senior TJ Schlageter prendra la relève en tant que quart-arrière partant après avoir été le remplaçant d’Aidan Voss. Schlageter est entré dans le match des Hilltoppers contre Benet la saison dernière et a aidé JCA à revenir pour gagner. L’aîné s’est récemment engagé à jouer au baseball à Louisville. … Senior L’OL Anthony Birsa reviendra en tant que leader sur et en dehors du terrain après avoir été titulaire la saison dernière. Le joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 270 livres s’est engagé à Northwestern pendant l’intersaison. … Les seniors Hunter Powell, Jeremy Johnson (6-3, 200), Billy Burke (6-3, 250) et le junior Dillan Johnson (6-2, 270) seront tous de retour après avoir débuté sur la ligne défensive la saison dernière. … Le senior Brett Mouw et les juniors Aaron Harvey et HJ Grigsby partageront le temps au poste de porteur de ballon, avec Powell au poste d’arrière. Justin Bonsu, qui a quelques offres de Division-I, sera le principal receveur large. … Les Hilltoppers traverseront les frontières de l’État pour commencer la saison lorsqu’ils se rendront à Waterford, Wisconsin, le 26 août pour affronter les Wolverines.

Montini

Record 2021 : 3-6, 1-2 Orange

Entraîneur: Mike Boukovski

À noter: Montini n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1992 la saison dernière. Les Broncos ont perdu dans le match pour le titre d’État 5A en 2018 sous Bukovsky, qui entamera sa sixième saison en tant qu’entraîneur-chef. Les joueurs de Montini ont profité de l’été pour grandir alors qu’ils tentent de revenir en séries éliminatoires. … Senior QB Cole Teschner reviendra en tant que quart-arrière partant du Bronco, et il aura un corps de réception profond. Le junior Julian Turner, qui a réussi plus de 50 attrapés la saison dernière, et les seniors Mingo Nixon et Trey Barrett seront tous de retour après avoir été les trois premiers receveurs de l’équipe l’an dernier. … Junior RB Alex Marre reviendra après avoir disputé seulement quelques matchs la saison dernière avant de se casser la jambe. Bukovsky s’attend à ce que Marre soit un contributeur majeur. … Les seniors Luke Cushing et Mike Wind reviendront sur la ligne défensive après avoir commencé la saison dernière, et ils seront rejoints par un secondeur talentueux en junior George Asay et les seniors Jonathan Goff et Caden Phengkeokaaisone. … Les Broncos auront une dernière ligne droite difficile pour la saison alors qu’ils terminent contre Marist, Nazareth et Joliet Catholic, respectivement.

Providence

Record 2021 : 3-6, 0-3 Orange

Entraîneur: Tyler Plantz

À noter: Providence aura un nouvel entraîneur-chef à Plantz pour la première fois en 16 saisons après la retraite de Mark Coglianese à la fin de la saison dernière. Les Celtics ont remporté un titre d’État 7A sous Coglianese en 2014 et sont apparus dans le match pour le titre 6A en 2009. Plantz, diplômé de Providence en 2010, reprend le programme après avoir occupé divers postes d’entraîneur adjoint sous Brian Kelly à Notre Dame à partir de 2015. Le nouvel entraîneur a été capitaine et secondeur pour l’équipe finaliste de 2009. … Le senior Lucas Proudfoot et les juniors Colin Sheehan et Kyle Lipke se battent pour le poste de quart partant. Proudfoot a été le partant des Celtics au cours des deux dernières saisons, mais Plantz a apprécié d’avoir la compétition pour voir qui interviendrait avec un nouveau personnel d’entraîneurs. … Le senior Mason Santiago et le junior Byron Olson seront des contributeurs majeurs à la défense en tant que joueurs utilitaires. … Plantz aura du pain sur la planche alors que Providence affronte trois champions d’État en titre, un vice-champion d’État et un demi-finaliste des séries éliminatoires de l’année dernière. Les Celtics affrontent Wheaton North lors de la semaine 2, suivis respectivement de Fenwick et Joliet Catholic. Providence affrontera la demi-finaliste de classe 8A Loyola lors de la semaine 7 et la finaliste 7A St. Rita lors de la semaine 8.

Saint-Laurent

Record 2021 : 4-5, 2-1 Orange

Entraîneur: Adam Nissen

À noter: St. Laurence tentera de revenir en séries éliminatoires pour la première fois en deux saisons après avoir terminé la saison dernière à 4-5 – il n’y a pas eu de séries éliminatoires au printemps 2021. Les Vikings ont commencé la saison 3-2 mais ont perdu trois matchs consécutifs contre Joliet Catholic, Mount Carmel et Niles Notre Dame, respectivement, avant de remporter la finale de la saison contre Providence. St. Laurence n’aura que deux partants offensifs et trois partants défensifs de retour de la saison dernière. … Junior WR / S Corey Taubr revient en tant que partant des deux côtés du ballon après avoir été capitaine en deuxième année. Nissen a appelé l’explosif junior et quelqu’un qui peut faire différentes choses avec le ballon. … Le transfert senior Danny Fitzpatrick et le junior Evan Les sont en compétition pour le poste de quart partant. Le joueur de ligne offensif intérieur junior Jack McGeehan sera de retour. … Senior DE Tommy Fus revient en tant que partant défensif et devrait être un point d’ancrage avec Taubr en défense. … Les Vikings commencent la saison en parcourant 165 milles pour affronter Moline le 26 août, mais ils disputeront trois de leurs quatre derniers matchs à domicile contre Joliet Catholic, Mount Carmel et Niles Notre Dame, respectivement.

Le quart-arrière de Montini Cole Teschner passe le ballon lors d’un tournoi 7 contre 7 à l’école secondaire St. Charles North le jeudi 30 juin 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Anthony Birsa, catholique Joliet, OL, sr. : Le grand joueur de ligne aidera à ouvrir des trous pour les rushers des Hilltoppers.

Le grand joueur de ligne aidera à ouvrir des trous pour les rushers des Hilltoppers. Cole Teschner, Montini, QB, sr. : Teschner aura beaucoup d’objectifs à atteindre cette saison, il devra faire de gros jeux.

Teschner aura beaucoup d’objectifs à atteindre cette saison, il devra faire de gros jeux. Mason Santiago, Providence, UTI, sr. : Santiago montrera ses compétences de différentes parties de la défense.

Santiago montrera ses compétences de différentes parties de la défense. Corey Taubr, St. Laurence, WR/S, jr. : Taubr reviendra en tant que capitaine et jouera un rôle important des deux côtés du ballon.

Taubr reviendra en tant que capitaine et jouera un rôle important des deux côtés du ballon. JT Schlageter, Joliet Catholic, QB, sr. : Schlageter montrera l’expérience qu’il a acquise l’an dernier en prenant la relève en tant que quart-arrière principal.

DES HORAIRES

Joliet Catholique Montini Providence Saint-Laurent Semaine 1 @ Waterford, Wisconsin; 19 h, 26 août @ IC Catholique; 19 h 15, 26 août contre Lake Central, Indiana ; 18 h, 26 août @Moline; 19 h, 26 août Semaine 2 vs IC Catholique; 19 h 30, 2 septembre contre Hillcrest ; 19 h 30, 2 septembre contre Wheaton Nord ; 19 h 30, 2 septembre contre Brooks; 19 h 30, 2 septembre Semaine 3 @ De La Salle; 19h30, 9 septembre @Marmion; 19h30, 9 septembre @Fenwick; 19h30, 9 septembre @ Saint Ignace; 19h30, 9 septembre Semaine 4 @ Providence; 19h30, 16 septembre @ Saint-Laurent; 19h30, 16 septembre contre Joliet Catholique; 19h30, 16 septembre contre Montini ; 19h30, 16 septembre Semaine 5 @ Crète-Monee; 18h30, 23 septembre @ Leo; 19h30, 23 septembre @ catholique centrale mariale; 19h30, 23 septembre @ De La Salle; 19h30, 23 septembre Semaine 6 @ Saint-Laurent; 19h30, 30 septembre contre la Providence ; 19h30, 30 septembre @Montini; 19h30, 30 septembre contre Joliet Catholique; 19h30, 30 septembre Semaine 7 contre frère Rice ; 19 h, 7 octobre vs Mariste; 19 h 30, 7 octobre contre Loyola ; 19 h 30, 7 octobre contre le mont Carmel ; 19 h 30, 8 octobre Semaine 8 contre Benet ; 19h30, 14 octobre contre Nazareth ; 19h30, 14 octobre contre Sainte Rita; 19h30, 14 octobre contre Niles Notre Dame; 19h30, 14 octobre Semaine 9 contre Montini ; 19h30, 21 octobre @ Joliet Catholique; 7h30, 21 octobre contre Saint-Laurent ; 19h30, 21 octobre @ Providence; 19h30, 21 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 2 – Wheaton North à Providence : Ce match hors conférence sera le premier de deux matchs consécutifs contre les champions d’État en titre des Celtics.

Semaine 3 – Saint-Laurent à Saint-Ignace : Un premier test pour les Vikings contre l’une des équipes montantes de la conférence.

Semaine 7 – Frère Rice à Joliet Catholic : Un match croisé CCL/ESCC qui mettra en vedette deux des meilleures équipes de la conférence.

Semaine 8 – Nazareth à Montini : Un autre jeu croisé CCL / ESCC qui pourrait avoir de grandes implications en séries éliminatoires.

Semaine 9 – Montini à Joliet Catholic : La division pourrait se résumer à cette finale de la saison.

