Dépistage de la division bleue CCL/ESCC – Shaw Local

Frère Rice

Record 2021 : 10-3, 2-1 Bleu

Entraîneur: Casey Quedenfeld

À noter: Quedenfeld prend en charge le programme après avoir découvert la communauté Brother Rice et le football des lycées de l’Illinois pendant un an. Le nouvel entraîneur reprend le programme après avoir passé du temps en tant qu’entraîneur dans deux des meilleurs programmes de football du pays – Episcopal High School à Bellaire, Texas, et Loyola High School à Los Angeles. Quedenfeld succède à Brian Badke, qui a entraîné les Crusaders pendant 10 ans. … Les juniors Ryan Hartz, Jake Dugger et Marcus Brown sont en compétition pour remplacer Jake Lausch au poste de quart partant de l’équipe. Lausch a signé avec Northwestern l’hiver dernier alors que les Crusaders tenteront de remplacer leur leader sur et hors du terrain. … Brother Rice tentera de franchir une nouvelle étape dans les séries éliminatoires cet automne. Les Crusaders ont perdu en demi-finale de classe 7A contre l’éventuel champion Wheaton North la saison dernière et sont tombés en demi-finale d’État en 2019 et ont perdu dans le match pour le titre d’État de classe 8A en 2018. … Senior Roderick “Trey” Pierce III revient pour diriger le frère Défense de riz après s’être engagé dans le Wisconsin pendant l’intersaison. Le joueur de ligne défensive de 6 pieds 3 pouces et 290 livres revient après avoir terminé avec 58 plaqués au total et deux plaqués pour perte.

Loyola

Record 2021 : 12-1 ,3-0 Bleu

Entraîneur: Jean Holecek

À noter: Loyola cherche à recharger après avoir chuté en demi-finale de classe 8A face au champion d’État Lockport. Les Ramblers ont joué dans 10 des 12 derniers matchs de demi-finale 8A, remportant deux titres d’État et apparaissant dans six matchs pour le titre au cours de cette période. … Senior QB Jake Stearney revient après une saison junior impressionnante. L’engagement de Colgate a été le joueur offensif bleu CCL / ESCC de l’année l’année dernière avec 2 179 verges par la passe et 19 touchés tout en se précipitant pour 532 verges et cinq touchés. … Les champions en titre CCL / ESCC Blue auront beaucoup de nouveaux visages en défense, avec seulement trois partants de retour de la défense de la saison dernière qui ont accordé une moyenne de 14,1 points par match. L’engagement du Michigan Brooks Bahr, John McGuire et Gabe Gyorgy sont les seuls à revenir. … Division-I lié bouts serrés Jack Fitzgerald et Jack Parker mèneront une attaque dynamique cette saison. Fitzgerald s’est engagé à Northwestern et Parker s’est engagé à Western Michigan. … Loyola débutera la saison le 28 août contre la centrale électrique de l’Ohio, St. Xavier. Le match sera diffusé sur ESPN. … Les Ramblers sont toujours à la recherche d’un adversaire pour la semaine 2.

Mariste

Record 2021 : 9-4, 0-3 Bleu

Entraîneur: Ron Dawczak

À noter: Marist essaie de passer à l’étape suivante dans la quête du programme pour remporter son premier championnat d’État. Les RedHawks ont perdu en demi-finale de classe 8A pour les troisièmes séries éliminatoires consécutives la saison dernière lorsqu’ils sont tombés contre Maine South. Marist a perdu contre Maine South par deux points après qu’il n’ait pas pu convertir sur une conversion de 2 points pour égaliser le match. Maine South a décroché un premier essai pour manquer le temps. … Senior Dermot Smyth prend la relève en tant que quart-arrière partant de l’équipe après avoir passé les deux dernières saisons en tant que quart-arrière remplaçant et éclaireur. Smyth prend la relève après que Dontrell Jackson Jr. a obtenu son diplôme et fait maintenant partie du programme Coast Carolina après avoir joué le quart-arrière pour Marist au cours des trois dernières saisons. Le senior a complété six passes l’an dernier sur huit tentatives pour 35 verges, un touché et une interception. … Senior WR Ryan Sims sera un leader offensif après que l’engagement de Miami (Ohio) ait attrapé 10 touchés et terminé avec 759 verges sur réception. … Senior CB John Nestor a remporté les honneurs All-CCL / ESCC Blue la saison dernière. L’engagement de l’Iowa a totalisé 63 plaqués la saison dernière, avec quatre interceptions et 10 ruptures de passes. … Senior DL ​​Jamel Howard Jr. revient après que l’engagement du Wisconsin ait terminé sa saison junior avec 27 plaqués au total en neuf matchs, dont quatre pour une défaite.

Mont Carmel

Record 2021 : 8-4, 1-2 Bleu

Entraîneur: Jordan Lynch

À noter: Mount Carmel ramènera un groupe expérimenté après que 18 joueurs ont fait leurs premiers départs universitaires la saison dernière. La caravane est tombée face à Brother Rice en quarts de finale de classe 7A la saison dernière et a atteint la demi-finale 7A lors de trois des quatre dernières séries éliminatoires, y compris une victoire au titre d’État en 2019. … Le QB senior Blainey Dowling revient après une impressionnante première saison universitaire l’année dernière. Dowling a joué à la fois dans les airs et au sol la saison dernière et devrait être l’un des meilleurs quarts-arrière à double menace de l’État. … Junior RB Darion Dupree sera l’un des meilleurs meneurs de jeu non seulement pour le mont Carmel, mais dans l’État. Dupree a impressionné par sa vitesse et sa capacité à couper pour trouver des trous. Dupree détient 16 offres de bourses, dont sept offres Power Five. … Le rusher senior Danny Novickas sera un retourneur clé pour la défense Caravan. L’engagement de l’Ohio a terminé la saison dernière avec 96 plaqués au total et 11 sacs. … Senior DL ​​Asher Tomaszewski sera un autre leader défensif. Le joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 275 livres s’est engagé dans l’État du Kansas en août.

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Brooks Bahr, Loyola, DL, père : Bahr sera un cauchemar pour les quarts-arrière avec son explosivité et son cadre de 6 pieds 6 pouces et 270 livres.

Bahr sera un cauchemar pour les quarts-arrière avec son explosivité et son cadre de 6 pieds 6 pouces et 270 livres. Darrion Dupree, Mount Carmel, RB, jr. : Le porteur de ballon dynamique est une menace avec sa vitesse d’élite et il a ajouté la capture de passes à son répertoire cette intersaison.

Le porteur de ballon dynamique est une menace avec sa vitesse d’élite et il a ajouté la capture de passes à son répertoire cette intersaison. John Nestor, mariste, CB, sr. : Nestor apporte une expérience dans le secondaire mariste qui pourrait forcer un grand nombre d’interceptions.

Nestor apporte une expérience dans le secondaire mariste qui pourrait forcer un grand nombre d’interceptions. Roderick Pierce III, Frère Rice, DL, sr. : Pierce fournira une rafale hors de la ligne et beaucoup d’expérience universitaire.

Pierce fournira une rafale hors de la ligne et beaucoup d’expérience universitaire. Jamel Howard Jr., mariste, DL, sr. : Le joueur de ligne de 6 pieds 3 pouces et 320 livres aura une saison senior électrique.

DES HORAIRES

Frère Rice Loyola Mariste Mont Carmel Semaine 1 contre Hillcrest ; 19 h, 26 août contre St. Xavier (Ohio); midi, 28 août contre Glenbard West ; 13 h, 27 août contre Sainte Rita; 19 h 30, 26 août Semaine 2 à Sainte Rita; 19 h 30, 2 septembre OUVERT à Oak Lawn Richards; 18h30, 2 septembre chez Phillips ; 19 h 30, 2 septembre Semaine 3 à Benet; 19 h, 9 septembre à Sainte Rita ; 19h30, 9 septembre à Nazareth; 19h30, 9 septembre à Niles Notre Dame; 19h30, 9 septembre Semaine 4 à Loyola; 13h30, 17 septembre contre frère Rice ; 13h30, 17 septembre au Mont Carmel; 19h30, 16 septembre vs Mariste; 19h30, 16 septembre Semaine 5 c. De La Salle, 19 h, 23 septembre contre Fenwick; 13 h 30, 24 septembre contre l’Académie Marmion ; 18h30, 23 septembre contre saint Ignace ; 19h30, 23 septembre Semaine 6 contre le mont Carmel ; 19 h, 30 septembre chez Mariste; 19h30, 30 septembre contre Loyola ; 19h30, 30 septembre chez Frère Rice; 19 h, 30 septembre Semaine 7 à Joliet Catholique; 19 h, 7 octobre à Providence; 19 h 30, 7 octobre à Montini; 19 h 30, 7 octobre à Saint-Laurent; 19 h 30, 8 octobre Semaine 8 vs catholique marial; 19 h, 14 octobre contre Saint-Patrick ; 13 h 30, 15 octobre contre Carmel ; 19h30, 14 octobre contre Saint-Viateur ; 19h30, 14 octobre Semaine 9 vs Mariste; 19 h, 21 octobre contre le mont Carmel ; 13 h 30, 22 octobre chez Frère Rice; 19 h, 21 octobre à Loyola; 13 h 30, 22 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 1 – St. Xavier (Ohio) à Loyola : Une bataille entre deux des meilleurs programmes de lycée du Midwest sur ESPN.

Semaine 2 – Frère Rice à Ste Rita : Un match croisé CCL / ESCC entre deux des meilleures équipes de la conférence.

Semaine 7 – Frère Rice à Joliet Catholic : Un autre jeu croisé de grande envergure.

Semaine 9 – Mariste chez Frère Rice : La bataille de Pulaski ne déçoit jamais, et le match de cette saison aura beaucoup à faire.

Semaine 9 – Loyola au Mont Carmel : La division pourrait à nouveau se résumer à ce match de rivalité.

