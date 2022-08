Dépistage de la division blanche du CCL/ESCC – Shaw Local

De La Salle

Record 2021 : 3-6, 0-3 Blanc

Entraîneur: Marty Quinn

À noter: Quinn prendra le relais après que Michael Boehm se soit retiré du programme après sept saisons. Le nouvel entraîneur tentera de ramener De La Salle en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Les Météores ont participé aux séries éliminatoires une fois depuis 2013. … Les joueurs de ligne seniors James Taylor et Evan Smith reviendront tous les deux avec beaucoup d’expérience des deux côtés. du ballon. Taylor (6-1, 220) et Smith (5-8, 230) devraient créer beaucoup d’opportunités et de ravages des deux côtés des lignes. … Senior DB/WR Amar Patalinghug a reçu beaucoup d’attention des écoles FCS alors que le talentueux joueur à double sens a participé à différents camps tout au long de l’été. … L’étudiant en deuxième année Kaleb Navarro et les juniors Matt Cleggs et Angelo Chavarria ont passé l’été à se battre pour le poste de quart partant. Quinn a été impressionné par ce qu’il a vu de chaque quart-arrière. … Le junior WR / FS David Coffey fournira de la vitesse à l’extérieur avec le senior RB Zion Nix, qui a été transféré de Lyon. … De La Salle connaîtra une période difficile au milieu de sa saison, avec des matchs contre Joliet Catholic, Fenwick, Brother Rice et St. Ignatius.

Fenwick

Record 2021 : 12-2, 3-0 Blanc

Entraîneur: Matt Battaglia

À noter: Les champions d’État en titre de la classe 5A auront beaucoup de nouveaux visages cette saison. Fenwick a perdu sept partants de chaque côté du ballon de l’équipe de la saison dernière qui a remporté le premier titre d’État du programme. Les Frères auront des joueurs de profondeur de l’équipe de la saison dernière pour assumer des rôles plus importants cette année. … Battaglia tentera de poursuivre son succès en séries éliminatoires dans sa jeune carrière en séries éliminatoires. Les Friars sont invaincus en séries éliminatoires lors de leur seule séries éliminatoires l’an dernier sous la direction de l’entraîneur de troisième année. Fenwick a une fiche de 15-4 sous Battaglia en deux saisons. … Senior EJ Hosty et junior Marek Hill tenteront de remplacer Kaden Cobb en tant que quart partant de l’équipe. Hosty a gagné de l’action la saison dernière et a lancé pour 173 verges avec un touché et trois interceptions. Battaglia a déclaré que Hosty et Hill sont vifs mentalement, ont de bons bras et peuvent se déplacer plus rapidement que ne le suggèrent leurs grandes silhouettes. … Senior Aaron Johnson sera un grand leader de retour à la fois sur la ligne offensive et hors du terrain. … Les Frères sont toujours à la recherche d’un adversaire pour la semaine 8.

Marmion

Record 2021 : 7-4, 1-2 Blanc

Entraîneur: Dan Thorpe

À noter: Marmion tentera de prendre pour échapper au deuxième tour des séries éliminatoires cet automne. Les cadets ont participé sept fois aux séries éliminatoires depuis qu’ils ont terminé deuxième du tournoi de classe 6A en 2010, mais Marmion n’a pas réussi à dépasser le deuxième tour à chaque fois, y compris une sortie au deuxième tour après une défaite contre Nazareth lors du 5A de la saison dernière. éliminatoires. Thorpe pense que son équipe a le talent pour passer à l’étape suivante après une défaite difficile contre les Roadrunners l’année dernière. … Les cadets retourneront deux partants offensivement de la saison dernière, le plaqueur offensif Zach Weiersheuser et le porteur de ballon Josh Lim. Lim a remporté les honneurs All-CCL / ESCC White la saison dernière et revient en tant que partant universitaire de trois ans. … Le senior Ryan Prell et les juniors Henry Garrison et Alfonso Barraza sont en compétition pour le poste de quart partant. Prell transféré à Marmion de Glenbard North et Thorpe a été impressionné par ce qu’il a vu de chaque quart-arrière en 7 contre 7 au cours de l’été. … CCL / ESCC White Honorable Mention Ivan Erickson revient à la défensive après s’être engagé dans l’État de l’Illinois pendant l’intersaison. Le coureur de 6 pieds 6 pouces et 247 livres sera difficile à arrêter.

Saint Ignace

Record 2021 : 9-2, 2-1 Blanc

Entraîneur: Matt Miller

À noter: St. Ignatius vient de connaître une saison historique où le Wolfpack a remporté son premier match éliminatoire de l’histoire du programme. Le Wolfpack s’est amélioré au cours de l’été alors qu’il tentait de franchir une nouvelle étape après une sortie au deuxième tour lors des éliminatoires 6A de la saison dernière contre Crete-Monee. L’objectif pour cette saison reste clair : remporter un titre départemental. … L’étoile du junior DL/OL Justin Scott a augmenté depuis qu’il a joué pour la dernière fois dans un match l’automne dernier. Scott a obtenu 23 offres de bourses pour jouer au football collégial, notamment de la part de puissances telles que Notre Dame, Michigan, Oklahoma, USC et LSU. 247Sports Composite et Rivals classent Scott comme le meilleur espoir de l’Illinois. Le junior ajoutera quelques clichés sur la ligne offensive cette saison après avoir seulement joué sur la ligne défensive l’automne dernier. … Senior Vinny Rugai revient après avoir excellé des deux côtés du ballon. Rugai a été le joueur offensif blanc de l’année CCL / ESCC après avoir terminé avec 16 touchés et 1 264 verges au sol au porteur de ballon. Il a également terminé avec 98 plaqués, cinq échappés forcés et deux interceptions en tant que secondeur intérieur. … Senior John Kemp revient au poste de secondeur extérieur et s’est engagé à Yale. … Senior Jake Petrow revient au poste de quart après avoir pris le relais à mi-chemin de la saison dernière.

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Justin Scott, St. Ignatius, DL/OL, jr. : Le meilleur junior de l’État est à surveiller des deux côtés de la ligne.

Ivan Erickson, Marmion, DL, sr. : Le coureur de 6 pieds 6 pouces et 247 livres sera difficile à arrêter.

Aaron Johnson, Fenwick, OL, senior : Johnson fournira un leadership et un jeu solide sur le terrain.

Amar Patalinghug, De La Salle, DB/WR, sr. : Patalinghug devrait montrer ses talents de chaque côté avec sa vitesse.

Vinny Rugai, St. Ignatius, LB/RB, sr. : Rugai tentera à nouveau de dominer des deux côtés du ballon après une année junior impressionnante.

DES HORAIRES

De La Salle Fenwick Marmion Saint Ignace Semaine 1 à Saint-Viateur ; 19 h, 26 août contre Oak Park-River Forest; 9 h 30, 27 août à Bishop McNamara; 19 h, 26 août à Saint-Patrick ; 19h30, 26 août Semaine 2 contre North Lawndale ; 19 h, 2 septembre contre Thornwood; 19h30, 2 septembre vs Lake View ; 19h30 ; 2 septembre contre Milwaukee King, 19 h 30, 2 septembre Semaine 3 contre Joliet Catholique; 19h30, 9 septembre contre la Providence ; 19h30, 9 septembre contre Montini ; 19h30, 9 septembre c. Saint-Laurent, 19 h 30, 9 septembre Semaine 4 contre Fenwick; 19h30, 16 septembre à De La Salle; 19h30, 16 septembre à Saint-Ignace; 19h30, 16 septembre contre Marmion, 19h30, 16 septembre Semaine 5 chez Frère Rice; 19 h, 23 septembre à Loyola; 13h30, 24 septembre chez Mariste; 18h30, 23 septembre au Mont Carmel, 19h30, le 23 septembre Semaine 6 contre saint Ignace ; 19h30, 30 septembre à Marmion; 19h30, 30 septembre contre Fenwick; 19h30, 30 septembre à De La Salle, 19 h 30, 30 sept. Semaine 7 à catholique mariale; 19 h 30, 7 octobre à Saint-Patrick ; 19 h 30, 7 octobre au Carmel; 19 h 30, 7 octobre à Saint-Viateur, 19h30, le 7 oct. Semaine 8 contre Hope Academy; 18 h, 14 octobre OUVERT contre Lion ; 19h30, 14 octobre contre DePaul, 19h30, 14 octobre Semaine 9 contre Marmion ; 19 h, 21 octobre contre saint Ignace ; 19h30, 21 octobre à De La Salle; 19 h, 21 octobre à Fenwick, 19 h 30, le 21 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 1 – Oak Park-River Forest à Fenwick : Un jeu de rivalité communautaire devrait être une façon amusante de commencer la saison.

Semaine 3 – Joliet Catholique à De La Salle : Ce match devrait fournir une bonne référence pour la croissance de De La Salle sous un nouvel entraîneur.

Semaine 5 – Saint Ignace au Mont Carmel : La caravane cherchera à se venger après le jeu blanc bouleversé du Wolfpack l’an dernier.

Semaine 5 – Marmion chez Marist : Un match croisé CCL / ESCC entre deux des meilleures équipes de la conférence.

Semaine 9 – Saint Ignace à Fenwick : La division pourrait à nouveau se résumer à cette confrontation de rivalité.

