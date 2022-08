Dépistage à domicile des pertes de mémoire : faut-il l’essayer ?

On estime qu’il y a dans le monde plus de 55 millions de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et d’autres causes de démence, et ce nombre devrait atteindre 78 millions d’ici 2030 et 139 millions d’ici 2050. Il n’y a tout simplement pas assez de neurologues, psychiatres, gériatres, neuropsychologues et autres spécialistes pour diagnostiquer ces personnes atteintes de déclin cognitif et de démence. Les fournisseurs de soins primaires devront prendre les devants.

Bien que cela puisse sembler être la solution évidente et simple, mes amis qui sont des fournisseurs de soins primaires me rappellent qu’ils ont à peine le temps de faire les bases – comme la gestion de la pression artérielle et du diabète – et qu’ils n’ont pas le temps d’administrer des tests cognitifs sophistiqués. Même un test simple comme le Mini-Cog (dessin de l’horloge et trois mots à retenir) est trop long pour eux. Alors, comment allons-nous diagnostiquer le nombre croissant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences au cours des prochaines décennies ?

Un test auto-administré peut dépister la perte de mémoire

En 2010, des cliniciens de la division de neurologie cognitive de l’Ohio State University Wexner Medical Center développé un test cognitif pour dépister la perte de mémoire que les individus peuvent s’auto-administrer. Ce concept de test cognitif auto-administré peut résoudre le problème du fournisseur de soins primaires pressé par le temps. Les individus peuvent passer ce test dans l’intimité de leur propre maison et apporter les résultats avec eux au bureau. Les résultats peuvent ensuite être utilisés pour déterminer si un examen complémentaire et/ou une référence à un spécialiste sont indiqués.

L’épreuve, la Examen gérocognitif auto-administré (SAGE), se compare favorablement aux tests administrés par des cliniciens tels que le Mini-examen de l’état mental (MMSE) et Évaluation cognitive de Montréal (MoCA), ainsi qu’aux tests neuropsychologiques standards. Ce qui n’était pas connu, cependant, c’est dans quelle mesure SAGE serait capable de prédire qui développerait la maladie d’Alzheimer ou une autre cause de démence.

Prédire le futur

Pour répondre à cette question, les auteurs ont réalisé une examen rétrospectif des graphiques sur 655 personnes vues dans leur clinique des troubles de la mémoire, avec un suivi allant jusqu’à 8,8 ans. Ils ont comparé leur test SAGE au MMSE.

Sur la base des visites cliniques initiales et de suivi, ils ont divisé leur population clinique en quatre groupes. Avant de décrire les groupes, permettez-moi d’expliquer quelques termes :

Démence c’est lorsque les troubles cognitifs entraînent une altération de la fonction.

c’est lorsque les troubles cognitifs entraînent une altération de la fonction. Déficience cognitive légère (MCI) se produit lorsqu’il y a une déficience cognitive, mais que la fonction est normale.

(MCI) se produit lorsqu’il y a une déficience cognitive, mais que la fonction est normale. Déclin cognitif subjectif c’est quand les individus sont préoccupés par leur pensée et leur mémoire, mais que la cognition et la fonction sont normales.

Les quatre groupes qu’ils ont comparés étaient des individus avec

Démence de la maladie d’Alzheimer

MCI qui s’est converti à la démence de la maladie d’Alzheimer

MCI qui s’est converti à un autre type de démence

déclin cognitif subjectif.

Ils ont trouvé une corrélation étonnamment élevée entre le test SAGE et le MMSE en étant capable de prédire comment chacun de ces groupes a fait au fil du temps. De plus, ils ont découvert que le test SAGE pouvait prédire la conversion d’un individu atteint de MCI qui développerait une démence six mois plus tôt que le MMSE.

Ce qui est nécessaire pour mettre ce test dans la pratique actuelle

Même un test auto-administré que les individus peuvent faire à la maison nécessitera toujours une formation pour les prestataires de soins primaires, pour comprendre comment le test doit être utilisé et comment interpréter les résultats. Il ne fait aucun doute, cependant, qu’une telle formation en vaudra la peine. Une fois la formation terminée, les connaissances acquises devraient pouvoir faire gagner littéralement des milliers d’heures de temps aux cliniciens, en plus des diagnostics manqués ou incorrects.

Une autre question est de savoir comment les individus réagiront lorsqu’on leur dira qu’ils doivent effectuer un test cognitif de 10 à 15 minutes à la maison et apporter les résultats à leur médecin. Vont-ils le faire ? Ou ceux qui ont le plus besoin du test éviteront-ils de le faire ou tricheront-ils? Je soupçonne que les personnes concernées feront le test, tout comme les personnes qui suivent généralement les instructions de leur médecin. Certaines personnes qui bénéficieraient des informations fournies par le test ne le feraient peut-être pas, mais bon nombre de ces personnes ne feraient pas non plus le test “régulier” au crayon et au papier avec le médecin ou le personnel de la clinique.

Un nouveau modèle de dépistage cognitif

Auparavant, il existait deux types d’instruments de dépistage pour aider à déterminer si une personne développe une déficience cognitive susceptible de mener à la démence : les tests cognitifs administrés par le clinicien et les questionnaires de la famille/du soignant. Il existe désormais un troisième type d’instrument de dépistage : le test auto-administré. L’utilisation de ces tests auto-administrés sera essentielle pour détecter le nombre croissant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres causes de démence qui seront parmi nous au cours des prochaines décennies.

Vous voulez vous tester ?

Vous pouvez télécharger le test SAGE ici. Comme il est indiqué sur le site Web, veuillez apporter la feuille de réponses à votre médecin afin qu’il puisse la noter et vous parler des résultats.