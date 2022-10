Dépensez plus et économisez jusqu’à 60 $ sur la vente d’économies d’Adidas

Vous pouvez acheter des tonnes d’offres de début de vacances sur les téléviseurs, les écouteurs, les appareils de cuisine et bien plus encore sur Cible et Walmart à l’heure actuelle. Mais la technologie n’est pas la seule chose que vous trouverez en vente avant le Black Friday. Adidas organise également sa propre vente “Rack Up the Savings” où vous pouvez économiser jusqu’à 60 $ – selon le montant que vous dépensez – lorsque vous utilisez le code promo à la caisse. Cette vente se déroule à partir de maintenant jusqu’au 17 octobre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec cette vente, plus vous dépensez, plus vous économisez. Ainsi, vous économiserez 20 $ sur toute commande de 75 $ ou plus, 30 $ lorsque vous dépensez 100 $ ou plus et 60 $ sur toute commande de 175 $ ou plus. Notez simplement que certains articles sont exclus de cette offre, alors assurez-vous de bien vérifier que tout dans votre panier contribue à la réduction avant de passer votre commande. Mais avec plus de 7 000 articles éligibles, vous n’aurez aucun problème à trouver de nouveaux équipements et vêtements que vous pourrez acheter à prix réduit. Si vous magasinez pour une nouvelle paire de chaussures de course, vous pouvez vous procurer une paire de qui sont déjà en vente pour 114 $, en baisse de 76 $ par rapport au prix habituel. Cela vous qualifie automatiquement pour une remise de 30 $ afin que vous puissiez économiser encore plus sur les chaussures, ou prendre quelque chose comme ça gratuitement. Et si vous avez juste besoin de quelque chose de petit pour aider à pousser le total de votre commande dans le prochain niveau de remises, vous pouvez saisir des tonnes d’articles plus petits pour seulement quelques dollars, comme celui-ci ou un .