Dépensez 99 $ ou plus à Snake River Farms et obtenez des packs de grillades gratuits avec votre commande

L’un de nos services de livraison de viande préférés, Fermes de la rivière Snakeoffre de nombreuses options intéressantes, notamment Bœuf Wagyu américain, Porc Kurobuta, Queues de homard du Maine et bien plus encore, et ils le livrent directement à votre porte. En ce moment, lors de la vente du Memorial Day de la société, vous obtiendrez des extras gratuits avec votre commande – il suffit de dépenser 99 $ pour obtenir un pack de grillades gratuit comprenant une livre de bœuf haché et une livre de hot-dogs. Et si vous dépensez 199 $ ou plus, vous obtiendrez deux packs de grillades gratuits. Assurez-vous d’utiliser le code promotionnel SRF ÉTÉ pour profiter de cette offre.

Investir dans un service de livraison de viande est une excellente option pour ceux qui n’ont pas de boucher local ou une grande sélection dans leur supermarché local. Et la livraison de votre viande vous fait également gagner beaucoup de temps, vous permettant de sauter le voyage au magasin et de planifier vos repas à l’avance. Le site est également facile à utiliser. Prenez simplement les viandes que vous voulez, en vous assurant que votre commande est d’au moins 99 $, puis dirigez-vous vers votre panier, entrez le code promotionnel et vous verrez le forfait gratuit du Memorial Day apparaître sans frais. SRF expédiera votre sélection en toute sécurité congelée dans un emballage scellé sous vide, et votre frais d’expédition variera en fonction de la rapidité avec laquelle vous souhaitez que votre viande arrive. Que vous ayez besoin de vous approvisionner pour la saison des repas ou que vous n’ayez jamais essayé la livraison de viande auparavant et que vous vouliez tenter le coup, c’est une bonne affaire.