Dépensez 100 $ ou plus chez Levi’s et obtenez 30 % de rabais sur les vêtements aujourd’hui

Levi’s lance une nouvelle offre où les acheteurs peuvent à travers 8 août à 11h59 HP. Tout pendant cette vente affichera automatiquement des économies une fois que tout sera dans votre panier.

Bien que vous ayez beaucoup d’options à acheter pendant cette vente, certaines choses sont exclues. Les cartes-cadeaux, les collections spéciales et les articles se terminant par 97 cents sont interdits. Cela dit, si vous voulez rester au chaud et vous assurer que vous avez l’air bien aussi cet automne, vous pouvez profiter de cette offre à des prix réduits à partir de 8 $.

Cette offre compte plus de 700 articles disponibles, dont la majorité sont des best-sellers. Si vous voulez vous sentir bien et confortable, prenez ce pour 84 $ une fois qu’il atteint votre panier. Pourquoi voudriez-vous une veste comme celle-ci? Eh bien, il combine le look classique du denim Levi’s avec une doublure Sherpa pour plus de chaleur.

Les femmes intéressées par une belle paire de jeans peuvent ramasser pour 58 $ (en lavage léger seulement). Pour 12 $ de moins, vous pouvez saisir ces 46 $ (uniquement en rouge côté obscur de la lune). Ensuite, il y a les jeans pour hommes. Vous pouvez acheter pour 50 $ en noir. Ce jean a une ouverture de jambe étroite pour donner au pantalon un aspect ajusté. Et vous pouvez également jeter un œil à ces 67 $ qui complétera n’importe quelle tenue de bureau décontractée avec une couleur kaki classique.

Pendant que vous magasinez, si vous souhaitez acheter quelque chose pour les jeunes garçons et filles, vous le trouverez également ici. Avec seulement 80 articles en vente, vous trouverez des choses comme des vestes en jean, des jeans et des t-shirts. Pour les garçons qui aiment se sentir à l’aise, procurez-vous ces pour seulement 19 $, tandis que les filles peuvent obtenir ces pour 19 $.