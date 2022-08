Dépensez 100 $ en couches, obtenez une carte-cadeau cible gratuite de 30 $

Entre la nourriture, les vêtements, les jouets et, bien sûr, les couches, les frais de garde de bébé peuvent commencer à s’accumuler assez rapidement. C’est pourquoi il est important de profiter de toutes les économies lorsqu’elles se présentent. Et en ce moment, Target a une offre que les parents ne voudront pas manquer. Lorsque vous dépensez 100 $ ou plus sur certains articles pour bébés, vous recevrez automatiquement une carte-cadeau Target gratuite de 30 $. Vous pouvez voir la sélection complète des articles éligibles ici :

Les couches et les lingettes pour bébés sont les seuls articles éligibles à cette offre, ce qui en fait le moment idéal pour acheter en gros et économiser un peu d’argent. Il y a des tonnes de styles et de tailles différents à choisir, allant des prématurés et des nouveau-nés jusqu’aux options extra-larges pour les enfants de trois ans et plus. Cette offre n’est disponible que pour cette semaine, jusqu’au 27 août, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de cette offre. Il convient également de noter que le solde de la carte-cadeau ne sera appliqué à votre compte qu’après l’expédition ou le retrait de vos articles. Ainsi, bien que vous puissiez utiliser la carte-cadeau pour acheter d’autres fournitures à l’avenir, vous ne pouvez pas l’appliquer à cette commande pour une remise de 30 $.