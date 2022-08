Dépenses en Premier League, la concurrence est sans précédent

Mikel Arteta pense que la compétitivité de la fenêtre de transfert de cet été ne ressemble à rien de ce qu’il a connu auparavant, mais espère qu’Arsenal pourra faire venir un ailier pour remplacer Nicolas Pepe avant la date limite de jeudi.

Les dépenses de la Premier League ont dépassé 1,5 milliard de livres sterling jeudi, dépassant le record d’un guichet unique de 1,43 milliard de livres sterling à partir de 2017, plusieurs clubs, dont Chelsea et Manchester United, devraient faire de nouveaux ajouts à leurs équipes dans les prochains jours.

Arsenal a déjà dépensé environ 120 millions de livres sterling dans la fenêtre et après la confirmation du transfert de prêt d’une saison de Pepe à Nice jeudi, ils cherchent à faire au moins un ajout supplémentaire avec Pedro Neto de Wolverhampton leur principal objectif, bien que les deux clubs restent certains à part dans leurs valorisations.

“Si vous regardez les joueurs qui viennent, le montant d’argent dépensé, le niveau que les équipes ont déjà et ce qu’ils ajoutent, c’est quelque chose que je n’ai pas vécu dans cette ligue”, a déclaré Arteta vendredi.

“Vous avez vu [on Thursday] quelques-uns des transferts qui se sont produits et ce qui va se passer au cours de la semaine dernière, je pense que ça va être très puissant.

“Le record en termes de performances que les ligues ont produites l’année dernière est le plus élevé de tous les temps. Quand vous regardez les points dont vous avez besoin pour réaliser certaines choses, cela ne s’est jamais produit auparavant. Le niveau a tellement augmenté pour chaque équipe de cette ligue et vous peut déjà le voir dans ces premiers matchs avec des surprises et des résultats.”

Arteta espère qu’Arsenal apportera un remplaçant après le départ du prêt de Pepe Alex Davidson/Getty Images

Pepe n’a commencé que cinq matches la saison dernière et a généralement déçu depuis qu’il est devenu le record du club en signant un transfert de 72 millions de livres sterling depuis Lille en 2019.

“Il avait besoin de minutes, il avait envie de minutes et m’en parlait beaucoup, je ne pouvais pas le garantir pour le moment, ce qu’il cherchait”, a déclaré Arteta.

“À un moment donné, si vous prolongez cette période trop longtemps, la frustration survient et le niveau de performance ne sera pas ce que nous voulons et nous avons décidé que [a loan] était la meilleure chose à faire pour toutes les parties.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’un remplacement était probable, Arteta a ajouté: “Si nous pouvons mettre en œuvre le plan que nous avons, nous essaierons de le faire [it].

“Dans ce plan, cela [Pepe leaving] était quelque chose qui pouvait arriver. Maintenant c’est une réalité et nous nous sommes préparés ces deux derniers mois afin de réaliser ce que nous voulons. Que ce soit possible ou non, nous verrons.

“Au début de la fenêtre, nous avons signé des joueurs avant de faire sortir d’autres joueurs, maintenant nous avons fait quelque chose de différent. Nous avons laissé partir un joueur et peut-être [we’ll] pouvoir recruter quelqu’un, mais ce n’est pas une garantie car les joueurs ne sont toujours pas là.

“Ce que je garantis, c’est que le jour où la fenêtre se fermera, pour moi c’est la meilleure équipe du monde et j’essaierai d’en tirer le meilleur, c’est tout.”