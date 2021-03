«Le COVID-19 est maintenant la principale cause de décès, surpassant les maladies cardiaques», a déclaré le 10 décembre le Dr Robert Redfield, qui dirigeait alors les Centers for Disease and Prevention. période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy