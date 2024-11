Dépenser 6 400 $ pour un appareil photo qui filme uniquement en noir et blanc. Est-ce que cela a même un sens ?

Le Leica M10 Monochrom a été lancé en 2020 au prix de 8 300 $ à l’époque. Adam Gough alias Goughie récemment passé autour 6 400 $ pour un (5 000 £). Cela peut paraître ridicule, mais est-ce vraiment logique ? Dans sa vidéo, Adam raconte son expérience avec cet appareil photo et explique pourquoi vous en voudrez peut-être un dans votre kit.

L’une des découvertes les plus surprenantes d’Adam a été la nouvelle appréciation de la lumière et de la composition qu’apportait la prise de vue uniquement en noir et blanc. En supprimant la distraction de la couleur, il a pu se concentrer sur l’interaction de la lumière et de l’ombre, conduisant à des images plus intentionnelles et visuellement frappantes.

Un autre avantage inattendu de la prise de vue en noir et blanc était le processus de montage simplifié. Avec moins de variables à prendre en compte, Adam a passé moins de temps à retoucher ses images et plus de temps à les capturer. Ce flux de travail rationalisé lui a permis de se concentrer sur les aspects créatifs de la photographie.

Puis, malgré Malgré ses limites monochromatiques, le Leica M10 Monochrom offre une qualité d’image impressionnante. Adam affirme qu’il surpasse même certaines caméras couleur en termes de netteté, de résolution et de performances ISO élevées.

Cet appareil photo a permis à Adam de sortir de sa zone de confort et d’adopter un nouveau support. C’est l’un des meilleurs moyens de repousser vos limites créatives, et se limiter au noir et blanc n’a certainement fait l’affaire qu’à Adam. Les limites de la photographie en noir et blanc l’ont obligé à penser différemment la composition, l’exposition et la narration. Ce défi a finalement conduit à une compréhension plus profonde de la photographie et à une vision artistique plus raffinée.

Le verdict final

Le Leica M10 Monochrom n’est peut-être pas le choix idéal pour tous les photographes et toutes les situations. Adam donne un exemple de son voyage à Bled, en Slovénie. Il n’était jamais allé dans cet endroit auparavant et il voulait le capturer en couleur et ne pas se limiter au noir et blanc uniquement. Honnêtement, ce serait dommage de ne pas capturer les couleurs dans ce lieu merveilleux.

En outre, c’est une façon assez coûteuse de se limiter dans le but d’améliorer sa créativité. Si votre budget est plus serré, il existe peut-être d’autres moyens. Alternativement, vous pouvez trouver le mode de prise de vue en noir et blanc sur votre appareil photo à capteur couleur habituel.

Pourtant, le Leica M10 Monochrom s’est avéré être un outil précieux et un investissement rentable pour Adam. Si vous avez le budget, je pense que cela vaut vraiment la peine d’y réfléchir. Qu’en penses-tu?