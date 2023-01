Dépendance excessive à Harmanpreet, la blessure de Hardik a coûté cher à l’Inde dans une campagne désastreuse

Inégal, incohérent et manque d’exécution. Ce sont les mots fréquemment utilisés par l’entraîneur-chef Graham Reid lors de la campagne désastreuse de la Coupe du monde masculine de la FIH en Inde, qui a annulé l’exploit historique de l’équipe qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le choix des adjectifs de l’entraîneur vétéran et ancien international australien était révélateur de la lutte de ses pupilles dans cette Coupe du monde. Ceci malgré 12 joueurs de l’équipe des Jeux de Tokyo.

Pour une équipe qui était entrée dans le tournoi avec l’espoir d’un premier podium après la médaille d’or de 1975, s’écraser avant les quarts de finale n’était rien de moins qu’une débâcle.

Cette équipe était assez bonne pour atteindre au moins les quarts de finale, sinon les demi-finales. Mais qui aurait pensé que l’équipe locale numéro six mondiale perdrait face à la Nouvelle-Zélande, 12e au classement, lors des tirs au but du match croisé après avoir été devant de deux buts à deux reprises.

Avec des millions de roupies dépensées pour la formation de l’équipe, les tournées d’exposition et les salaires du personnel de soutien, elle aurait dû faire mieux.

Il s’agit de la cinquième pire performance du pays dans l’histoire de la Coupe du monde. Le mieux que l’Inde puisse terminer dans ce tournoi est neuvième, pour lequel elle commencera par son match de classement contre le Japon le 26 janvier à Rourkela.

L’Inde est l’une des quatre équipes à avoir participé aux 15 éditions de la Coupe du monde et elle avait terminé en dessous de la neuvième place à quatre reprises – en 1986 (12e), 1990 (10e), 2002 (10e) et 2006 (10e) . Ils avaient terminé neuvièmes en 1998 et 2014.

Lors de la dernière édition, l’Inde avait terminé sixième après avoir perdu contre les Pays-Bas en quart de finale.

Les raisons de la sortie anticipée sont nombreuses, comme l’a dit Reid lui-même lors de la conférence de presse d’après-match dimanche. Deux raisons principales étaient le taux abyssal de conversion des coins de pénalité et le manque de finition des attaquants. À cela s’ajoutait l’incohérence dans la défense.

Les malheurs de la conversion des corners sur penalty étaient trop évidents car l’Inde n’a marqué que cinq buts sur les 26 corners qu’elle a obtenus en quatre matches. C’est moins d’un cinquième de réussite ce qui est inacceptable pour une équipe cherchant à aller au-delà des quarts de finale.

Sur les cinq buts des PC, seuls deux provenaient d’un drag-flick direct – l’un du capitaine Harmanpreet contre le Pays de Galles et l’autre de Varun Kumar contre la Nouvelle-Zélande. Les trois autres ont été marqués par les rebonds – des bâtons d’Amit Rohidas, Shamsher Singh et Sukhjeet Singh.

Harmanpreet a remporté la plupart des PC de l’Inde mais n’a pu marquer que deux fois. Bien que le taux de conversion des corners de pénalité ait diminué pour la plupart des équipes ces dernières années en raison d’une meilleure défense et de l’utilisation de l’équipement, la moyenne des buts de l’Inde par PC est trop faible par rapport aux autres équipes.

Le manque de variation dans la prise de corners et la trop grande dépendance à Harmanpreet ont coûté cher à l’Inde. Aux Jeux olympiques de Tokyo, l’Inde avait un beau drag-flicker à Rupinder Pal Singh avec Harmanpreet, et ils avaient marqué 10 buts sur 31 PC avec un taux de conversion sain d’un tiers.

Harmanpreet en avait marqué six du PC à Tokyo pour devenir l’un des drag-flickers les plus meurtriers du monde. Il a été nommé joueur FIH de l’année au cours des deux dernières années sur la base de conversions PC et d’une solide défense, mais la forme l’a abandonné, du moins en drag-flick, dans cette Coupe du monde.

Vient ensuite «l’incohérence» à la fois en défense et en attaque, ce que Reid a souligné à juste titre.

L’unité défensive indienne s’est bien comportée lors des deux premiers matches de poule – contre l’Espagne et l’Angleterre – avec deux feuilles blanches consécutives. L’Inde a battu l’Espagne 2-0 tout en tenant une solide Angleterre pour un match nul et vierge.

C’était harakiri après cela alors que la défense indienne a concédé deux buts contre le pays de Galles, 14e classé et débutant du tournoi, lors du dernier match de poule avant d’en laisser trois contre la Nouvelle-Zélande pour mettre fin à leur campagne.

L’Inde a gaspillé une avance de deux buts à deux reprises – 2-0 puis 3-1 – pour terminer 3-3 à la fin du temps réglementaire avant de perdre 4-5 dans une mort subite contre les Black Sticks.

La retraite de Rupinder et Birendra Lakra après que Tokyo a durement frappé l’Inde alors qu’ils ont été remplacés dans l’équipe de la Coupe du monde par les inexpérimentés Jarmanpreet Singh et Nilam Sanjeep Xess.

L’ancien capitaine Manpreet Singh, qui aura 31 ans en juin, n’était pas non plus à son meilleur au milieu du parc.

Reid a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la meilleure équipe disponible, affirmant qu’il n’en parlerait pas car son équipe n’avait pas encore disputé deux matches de classement.

Le manque de finition est la principale raison de la débâcle de l’Inde, car les hôtes n’ont pas réussi à convertir trop d’occasions.

Contre la Nouvelle-Zélande également, l’Inde était clairement l’équipe dominante avec beaucoup plus de pénétration du cercle, mais tout cela n’a pas été converti en buts.

“En fin de compte, c’est le manque d’exécution (dans la finition)”, a déclaré Reid après le match contre la Nouvelle-Zélande, résumant le tout.

L’absence du milieu de terrain Hardik Singh lors des deux derniers matches, après sa blessure aux ischio-jambiers lors du deuxième match contre l’Angleterre, s’est avérée coûteuse. La même chose a été déclarée par son coéquipier Akashadeep Singh.

Hardik avait marqué un but brillant lors d’un effort en solo contre l’Espagne lors du match d’ouverture. L’attaque indienne a manqué de variété en son absence contre le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande.

Le président et ancien capitaine de Hockey India, Dilip Tirkey, était d’accord, affirmant que “nous avons gâché trop d’occasions de marquer et de PC”.

On ne sait pas encore si des têtes tomberont dans l’équipe ou dans le comité de sélection après la débâcle.

Harmanpreet, qui a succédé à Manpreet après les Jeux olympiques de Tokyo, a affirmé que sa performance médiocre dans les conversions de coin de pénalité n’était pas due à la pression du capitaine mais juste à une période maigre dans une carrière prolifique.

Reid, cependant, a ajouté une nouvelle dimension à tout l’épisode, affirmant que l’équipe avait besoin d’un entraîneur de conditionnement mental. Ses commentaires signifiaient que ses pupilles avaient du mal à faire face à l’aspect mental du jeu et à la pression des attentes dans une Coupe du monde à domicile.

Reid n’est pas connu pour donner des excuses après une mauvaise performance, mais il incombe à Hockey India et au ministère des Sports de prendre un appel.

Quelles que soient les raisons de cette débâcle, certains experts ont douté que cette équipe indienne atteindrait les demi-finales. Ils avaient espéré que le soutien bruyant à domicile pourrait pousser les hôtes dans les quatre derniers stades.

Mais après la victoire 4-2 sur les nouveaux venus du tournoi, le Pays de Galles – alors que l’Inde avait besoin d’une victoire de huit buts pour se qualifier directement pour les quarts de finale – des doutes ont commencé à s’insinuer dans l’esprit des plus ardents supporters du match.

