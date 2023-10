Dépêchez-vous, la promotion gratuite Pixel Watch 2 expire ce soir

Si quelqu’un a pris la peine de lire les petits caractères de la promotion de Google pour une Pixel Watch 2 gratuite à l’achat d’une nouvelle Pixel 8 Pro, alors vous sauriez que cet accord n’allait pas durer éternellement. En fait, cela se termine ce soir, faisant d’aujourd’hui le dernier jour pour profiter de cette très bonne offre.

Si vous achetez le Pixel 8 Pro aujourd’hui auprès de grands détaillants comme Amazon, Best Buy et le Google Store lui-même, vous pourrez sélectionner une Pixel Watch 2 en obsidienne ou en porcelaine pour la vôtre. C’est une valeur de 349 $, gratuitement. Lorsqu’il est associé à un accord de reprise, en particulier avec les valeurs proposées par Best Buy, cela devient presque une décision évidente pour certains acheteurs.

Comme je l’ai dit, les petits caractères de cette promotion indiquent qu’elle se termine le 16 octobre à 23 h 59 (heure du Pacifique), vous avez donc maintenant jusqu’à minuit ce soir pour y participer. Si le Pixel 8 Pro vous a appelé ce week-end, c’est le moment.

Achetez le Pixel 8 Pro : Boutique Google | Amazone | Meilleur achat