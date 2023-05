Dépêchez-vous, Galaxy S23 Ultra maintenant au prix le plus bas de tous les temps

Samsung Discover, les grands événements de vente de l’entreprise, ont débuté cette semaine. La meilleure offre pour les fans d’Android aujourd’hui est jusqu’à 980 $ de réduction sur l’achat d’un Galaxy S23 Ultra. C’est des économies massives.

Dans l’ensemble, Samsung a augmenté ses valeurs de reprise, offrant jusqu’à 750 $ de crédit instantané sur certains téléphones. De plus, Samsung offre des mises à niveau gratuites vers l’option de stockage de 512 Go, 150 $ de réduction si vous achetez le téléphone en bleu ciel et 50 $ de réduction sur un crédit instantané supplémentaire. Avec tout cela, si vous achetez un Sky Blue Galaxy S23 Ultra avec 512 Go et que vous échangez un appareil digne de 750 $, vous obtiendrez votre nouveau téléphone pour seulement 449 $. Pour ce téléphone, c’est vraiment génial.

Si vous optez pour une option autre que Sky Blue, ajoutez 180 $ au prix d’achat, mais toutes les autres promotions sont toujours actives.

Outre la période de précommande, il n’y a probablement pas de meilleur moment pour acheter un appareil Galaxy. Si vous avez été sur la clôture, il est temps de bouger.