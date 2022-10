Depeche Mode prépare son 1er album, tournée depuis plus de 5 ans

Le groupe a annoncé mardi à Berlin que l’album “Memento Mori” sortira au printemps prochain. La tournée d’accompagnement commencera par ce qui est présenté comme une “série spéciale et limitée de dates d’arènes nord-américaines” à partir du 23 mars, avant une tournée estivale des stades en Europe.

BERLIN – Depeche Mode a aligné un nouvel album et les premiers concerts du groupe depuis plus de cinq ans, une annonce qui survient quelques mois après le décès du membre fondateur Andy “Fletch” Fletcher.

Le chanteur Dave Gahan a déclaré que lui et son collègue Martin Gore avaient commencé à parler en janvier de travailler ensemble sur un nouveau projet. Gore écrivait “depuis un moment, pendant la pandémie” et a proposé le titre – latin pour “Rappelez-vous que vous devez mourir”.

“J’ai aimé ça immédiatement, simplement parce que j’avais l’impression que c’était juste pour l’imagerie qui se développait déjà dans les chansons – que la vie peut être si éphémère et juste être là puis repartir la minute suivante”, a déclaré Gahan à l’Associated Press.

“Vivre ou ne pas vivre, et que faisons-nous pendant que nous vivons ici, c’est … un peu de quoi il s’agit”, a-t-il déclaré. “L’album va vous emmener dans un petit voyage.”

Le claviériste Fletcher était sur le point de rejoindre l’équipe de Santa Barbara, en Californie, lorsqu’il est décédé en mai et n’a pu entendre aucun des morceaux, a déclaré Gahan.

Fletcher a formé le groupe qui allait devenir des géants de l’électro-pop britannique avec ses collègues synthétiseurs Gore et Vince Clarke, et Gahan, à Basildon, en Angleterre en 1980.

“Je suis sûr que son absence en studio change d’une certaine manière ce que nous avons fait, et cela se produira également lorsque nous jouerons sur scène”, a déclaré Gahan. “Nous n’avons pas l’intention de remplacer Fletch sur scène. Il a fait son propre truc là-bas.

“Memento Mori” sera le 15e album studio de Depeche Mode et le premier depuis “Spirit” en 2017. Ce qui viendra après cela n’est pas encore clair.

La tournée de l’année prochaine emmènera le groupe au Madison Square Garden de New York, au United Center de Chicago, au Kia Forum de Los Angeles et à la Scotiabank Arena de Toronto, entre autres. En Europe, les sites comprendront le Stade de France à Paris, le Stade Olympique de Berlin et le Stade de Twickenham à Londres.