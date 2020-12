CHICAGO: Javon Freeman-Liberty a récolté 19 points, huit rebonds, six passes décisives et trois interceptions mercredi soir pour aider DePaul à battre l’ouest de l’Illinois 91-72 alors que les Blue Demons ont ouvert leur saison près d’un mois après la date initiale de leur ouverture.

Les Blue Demons ont eu 10 matchs annulés ou reportés en raison de COVID-19[feminine y compris l’ouverture de la saison initialement prévue contre Western Illinois le 25 novembre. La victoire de mercredi soir sur les Leathernecks (2-5) était la seule mise au point pour DePaul avant le début de sa saison Big East contre Providence le 27 décembre.

Charlie Moore a fait 4 sur 7 à partir de 3 points et a obtenu 22 points pour DePaul. Kobe Elvis et Nick Ongenda ont ajouté 12 points chacun, et Oscar Lopez Jr. en a marqué 11.

Les Blue Demons ont réalisé 12 et 15 points consécutifs en première mi-temps pour mener 44-25 et menés par pas moins de 14 points en seconde période.

Will Carius et Tamell Pearson avaient 15 points chacun pour l’ouest de l’Illinois. Anthony Jones a ajouté 13 points et Justin Brookens en a marqué 10.

