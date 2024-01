DePaul licencie Tony Stubblefield ; la recherche du prochain entraîneur de basket-ball masculin des Blue Demons est en cours

Un an et quatre jours après sa dernière victoire dans le Big East, Tony Stubblefield a été licencié lundi en tant qu’entraîneur de basket-ball masculin chez DePaul.

La séquence de 19 défaites consécutives en conférence qui a conduit à son limogeage pourrait rester dans les mémoires comme le point bas de l’histoire des Blue Demons. Là encore, aussi mauvaises que soient les choses pour DePaul – qui n’a pas participé au tournoi de la NCAA depuis 2004 – la désastreuse ère de Stubblefield ressemblait en quelque sorte à la même chose.

“Après avoir évalué l’état actuel de notre programme de basketball masculin, une décision a été prise de modifier le poste d’entraîneur-chef”, a déclaré le directeur sportif DeWayne Peevy dans un communiqué. “Nous souhaitons remercier l’entraîneur Stubblefield pour son travail acharné et sa détermination au cours des deux dernières saisons afin de faire avancer notre programme de basket-ball dans une nouvelle ère pour DePaul Athletics. Malheureusement, nous n’avons pas atteint nos objectifs.

Stubblefield a terminé avec une fiche de 28-54 à DePaul, un pourcentage de victoires de .341 qui aurait presque certainement chuté en dessous du .340 d’Oliver Purnell (en 2010-15) s’il avait été autorisé à terminer sa troisième saison. L’équipe actuelle connaît un départ cauchemardesque 3-15, avec une note de 0-7 dans le Big East.

Matt Brady servira d’entraîneur par intérim pendant que Peevy recherche le successeur de Stubblefield.

Et qui pourrait être ce successeur ? Il existe des entraîneurs confirmés dans les programmes gagnants – Anthony Grant de Dayton, Richard Pitino du Nouveau-Mexique – qui pourraient être intéressés à déménager dans le Big East si le succès de Peevy en matière de collecte de fonds est à la hauteur de ses propres objectifs. Il existe d’autres entraîneurs des conférences Atlantic 10, Missouri Valley et American Athletic et ailleurs qui méritent d’être contactés. Est-ce que Dusty May de Florida Atlantic répondrait au téléphone ?

Il y a des anciens élèves de DePaul qui ont connu des succès variés dans la profession d’entraîneur, dont l’un – Rod Strickland de l’Université de Long Island – connaît bien Peevy. Peevy est connu pour être proche de l’entraîneur en difficulté de Louisville, Kenny Payne, qui a été assistant de longue date au Kentucky, où Peevy a travaillé pendant 12 ans. L’ancien entraîneur de Marquette, de l’Indiana et de la Géorgie, Tom Crean, a besoin d’un emploi. Jerry Stackhouse de Vanderbilt pourrait-il chercher une sortie ? Peevy contactera-t-il Drew Valentine de Loyola, qui connaît une saison de rebond ?

Il serait difficile de comprendre si Peevy transformait quelqu’un d’autre en entraîneur pour la première fois, comme il l’a fait avec Stubblefield. Recruteur respecté, Stubblefield avait clairement tout ce qu’il pouvait gérer et bien plus encore dans le département X-and-O.

La semaine dernière, Stubblefield a déclaré au Sun-Times qu’il pensait pouvoir conserver son emploi.

“Absolument”, a-t-il déclaré. “Je vais travailler dur tous les jours, du lever au coucher du soleil, pour essayer de comprendre cela et de redresser la situation.”

Le mois dernier, Peevy a déclaré au Sun-Times que son « seau d’espoir » n’était pas vide et a déclaré qu’il voulait éviter un changement en cours de saison, à moins d’un événement « irrégulier » au-delà des simples victoires et défaites. Mais Peevy a également reconnu : « À un moment donné, vous devez changer et essayer quelque chose de différent. »

Il n’y aura « aucun succès » chez DePaul, comme l’a dit Peevy, jusqu’à ce qu’il revienne au Big Dance. Pendant ce temps, c’est une danse délicate que fait Peevy. Il essaie de s’appuyer sur les plans d’un centre d’entraînement sur le campus en augmentant le budget d’un nouvel entraîneur et en amassant un trésor de guerre NIL dont les autres écoles du Big East ne se moquent pas. Dans l’ensemble, c’est une tâche très lourde.

Mais c’est là qu’en est DePaul. Il lui faut un vrai coach avec de vraies chances de gagner. Cela fût bien trop long.