Dépassez les camionneurs, c’est maintenant au tour de Tucker de sauver le Canada de Trudeau

Photo de Lynne Sladky / THE ASSOCIATED PRESS

Contenu de l’article D’abord, c’étaient les camionneurs qui espéraient « libérer » le Canada et maintenant c’est The Tucker.

Contenu de l’article Mais fais attention, Tucker Carlson, car ils pourraient bien geler ton compte bancaire.

Contenu de l’article Ou vous jeter en prison pendant une longue période sans caution, faire sortir les chevaux ou peut-être même demander à la GRC de vous donner le traitement d’arrestation de David Menzies. Il semble que la star des médias américains Tucker Carlson s’en fiche et a mis le Premier ministre Justin Trudeau au défi de répondre – à seulement un jour des apparitions prévues du célèbre commentateur médiatique à Calgary et à Edmonton mercredi. Tout a commencé avec l’ancien animateur de Fox News, qui dirige désormais son réseau Tucker Carlson, aller sur Instagram à punk Trudeau en appelant son bureau pour lui laisser un message indiquant que la mission visant à libérer le Canada est en route vers le nord cette semaine. « Oui, bonjour, je ne comprenais pas la partie française, mais c’est Tucker Carlson qui appelle des États-Unis, et je vous serais reconnaissant de transmettre un message au premier ministre Justin Trudeau. Nous venons libérer le Canada. Nous venons libérer le Canada, et nous y serons bientôt. Merci.

Contenu de l’article La farce parfaite ? Des trucs drôles ?

Contenu de l’article Eh bien, le Canada n’est pas toujours connu pour son sens de l’humour sur des sujets comme celui-ci. TC’est le genre de discours qui a conduit à l’adoption de la Loi sur les mesures d’urgence contre les camionneurs en 2022. Certains de ceux qui ont protesté contre les mesures de confinement de Trudeau sont soit toujours en prison, soit devant les tribunaux. Mais Carlson ne semble pas inquiet. En fait, il semble vouloir se battre avec Trudeau. Ce n’est pas la première fois. Dans un documentaire intitulé Ô Canada, qui a été diffusé avant que Fox ne licencie Carlson en 2023, il a taquiné : « Depuis plus de 100 ans, les États-Unis s’opposent officiellement aux dictatures du monde entier. Et si la tyrannie arrivait juste à côté ? Libérerions-nous les personnes vivant sous un régime autoritaire comme nous l’avons fait partout dans le monde ?

Contenu de l’article Dans ce documentaire inédit, Carlson a interviewé des pasteurs arrêtés, le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier et les journalistes de Rebel News Alexa Lavoie et David Menzies sur le traitement brutal qu’ils ont reçu de la part des autorités canadiennes pendant les confinements pandémiques. Il y a un an, presque jour pour jour, Carlson sur Fox pensait : « WPourquoi n’envoyons-nous pas une force armée dans le nord pour libérer le Canada de Trudeau ? Et je le pense vraiment. Bien sûr, il ne fait que plaisanter. Carlson adore utiliser des mots pour susciter l’inquiétude de personnes qui ne sont pas aussi enthousiastes que lui à l’égard de la liberté d’expression. Il a un jour débattu sur CNN de la députée libérale Carolyn Parrish, alors qu’elle avait été citée à propos des propos d’un Américain : « Je déteste ces salopards ». Sur X, elle a ensuite qualifié Carlson d’« idiot complètement sensationnel ».

Contenu de l’article Tucker Carlson, un idiot complètement sensationnel, m’a un jour posé des questions sur mes chiens husky et mon traîneau lors d’une interview depuis Ottawa. La source d’information de Trump ? – Carolyn Parrish (@carolynhparrish) 20 février 2017

Contenu de l’article Mais Carlson a fait valoir que ce n’est pas lui qui est l’idiot, mais ceux qui laissent le Canada s’engager sur la voie du communisme. « J’ai toujours aimé le Canada en raison de sa beauté naturelle », a déclaré Carlson l’année dernière sur Fox News. «Pourquoi devrions-nous le laisser devenir Cuba. Pourquoi ne le libérons-nous pas ? Carlson aime tout cela parce que cela lui apporte ce qu’il sait si bien réaliser : l’attention et les notes. Rien que sur X, il compte plus de 11 millions de followers. Toujours amusante elle-même, Parrish, qui pourrait être candidate à la mairie de Mississauga, compte un peu plus de 5 000 abonnés tandis que Trudeau en compte 6,5 millions. «À bientôt là-bas», a déclaré le Dr Jordan Peterson sur X, une autre personne qui a enduré la colère de la foule des annulateurs. Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Tucker, qui, selon certains, pourrait devenir le candidat à la vice-présidence de Donald Trump en novembre, sait comment susciter l’intérêt. Ses premiers commentaires sur la libération du Canada ont été la promotion de son émission. Cette fois, ses apparitions, auxquelles il sera accompagné sur scène par la première ministre Danielle Smith, le commentateur légendaire Rex Murphy et l’auteur et homme d’affaires renommé et notoire Conrad Black, visent à vendre des billets pour ses conférences.

Contenu de l’article Ça a l’air amusant. Mais tout le monde ne rit pas de l’humour de Carlson et ne tente pas de faire bouger les choses pour rendre la gauche folle. “Vous savez, certaines personnes au Canada pensaient que c’était humoristique et une blague”, a déclaré l’année dernière l’ancien ambassadeur américain sous l’ère Obama, Bruce Heyman, à l’Associated Press. “Mais ce n’était pas une blague, à cause des gens qu’il attire et inspire… Je pense que c’était un acteur dangereux.” Ouais. Cela semble inquiétant. L’Amérique a dit cela également à propos de Saddam Hussein en Irak et de Mouammar Kadhafi en Libye. Mais tout le monde n’est pas satisfait @TuckerCarlson venir au Canada — il y a en fait une pétition pour l’empêcher d’entrer — https://t.co/vkWVMfafzc — j’espère qu’ils ne lui réserveront pas le même genre d’accueil qu’ils lui ont réservé @TheMenzoid ce mois-ci. Restez à l’écoute. Tout est possible dans le Canada de Trudeau –Joe Warmington (@joe_warmington) 23 janvier 2024

Contenu de l’article Et les Canadiens comprennent ce que de tels propos du gouvernement peuvent signifier. Les Canadiens ont déjà vu des mesures de tolérance zéro à Ottawa. Les trudeauistes, qui sont prêts à fermer les yeux sur tout ce que leur héros peut faire à la limite, sont moins tolérants envers les autres. En fait, pour les dates de Carlson en Alberta, il existe une pétition Change.org avec près de 4 000 signatures essayant de l’empêcher d’être autorisé à entrer dans le pays. “Il est encore temps pour le premier ministre Trudeau de faire ce qui s’impose et de nier Tucker Carlson, citoyen américain, théoricien du complot, partisan actif de Vladimir Poutine, promoteur du racisme et semeur de haine, partisan de l’insurrection du 6 janvier, partisan de la conspiration truquée des élections américaines de 2020, un visa pour entrer au Canada », a-t-il déclaré. Liens connexes /] De la musique aux oreilles de Tucker Carlson. Son travail consiste à attirer des regards et à remplir des sièges. Mais le Canada est également capable de garder une trace des noms et même de voir des personnes licenciées pour avoir soutenu des causes comme le Freedom Convoi. Cette semaine pourrait donc être intéressante à Calgary et à Edmonton lorsque The Tucker arrive en ville pour nous enseigner la liberté d’expression et, peut-être, nous détendre un peu aussi. [email protected]

