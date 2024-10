Dépasser, Le | Critiques de films Reelviews

Le dépassementbasé sur les mémoires du même nom d’Amy Liptrot, prend un incontournable du cinéma – celui de la dépendance et du rétablissement – ​​et le réinvente en quelque chose de frais et d’engageant. Présentant le récit de manière fragmentaire et non linéaire, la production offre au spectateur un collage chronologique croisé de moments de la vie du personnage principal. Cela permet aux éclats d’optimisme de s’entremêler à la tragédie qui accompagne la descente d’une personne par ailleurs honnête dans les profondeurs de l’alcoolisme. La beauté du décor sauvage dans lequel se déroule une grande partie de l’histoire, combinée à une performance époustouflante de Saoirse Ronan, font de ce drame l’un des drames à ne pas manquer de l’année.

Le dépassement se déroule généralement sur trois segments de temps. Le matériel « contemporain » du film se déroule pendant la période de convalescence de Rona (Saoirse Ronan), qui est rentrée chez elle dans les îles Orcades en Écosse. Cela lui donne un lieu de semi-isolement dans lequel elle peut garder ses démons à distance, même si ses interactions avec ses parents – l’évangélique Christian Annie (Saskia Reeves) et le bipolaire Andrew (Stephen Dillane) – ne sont pas vraiment sans stress. Alors qu’elle avance sur son chemin, suivant la philosophie des AA « un jour à la fois », le film revient sur la période qu’elle a passée en Angleterre avec son petit ami Daynin (Paapa Essiedu), lorsqu’elle a commencé à trop boire avant de déraper. au bord d’une dépendance totale et de son séjour dans une cure de désintoxication difficile. Il y a aussi quelques aperçus de son enfance mouvementée et chaotique.

Le dépassement est impitoyable dans sa présentation de Rona et de sa dépendance. Cela ne minimise pas ses actions et l’impact qu’elles ont sur ses proches. Cela montre les conséquences personnelles à long terme qu’elle subit à cause des choses qu’elle a faites. Mais il y a aussi des moments d’espoir et de réconfort lorsqu’elle découvre que, même si elle sera toujours en train de « se rétablir » et que le processus ne sera jamais « facile », il deviendra « moins difficile » et qu’elle pourra vivre une vie pleine et épanouie. L’île de Papa Westray (60 habitants) est d’une beauté sauvage, où elle passe un hiver tout en travaillant pour la Société royale pour la protection des oiseaux.

J’admets qu’il y a des moments où les sauts dans le temps avec peu de transitions conventionnelles peuvent devenir désorientants. Lorsque Rona est au bord d’une rechute, je ne savais pas si c’était à la fin de sa chronologie actuelle ou quelque part un peu plus tôt. Cependant, pour la plupart, il n’est pas difficile de décoder l’horodatage de chaque scène. D’une part, les emplacements sont différents. Et, d’autre part, la couleur des cheveux de Rona varie. Il peut être blond, bleu ou orange cuivré.

Le dépassementLa grandeur de ne vient pas tant du récit, qui (malgré le caractère non conventionnel de la présentation) est banal, mais de la performance de Ronan, qui représente peut-être le meilleur travail qu’elle a réalisé au cours d’une carrière riche et variée. Elle est tout simplement phénoménale. Cela aurait pu être assemblé avec beaucoup moins d’habileté que la grande aptitude dont a fait preuve la réalisatrice Nora Fingscheidt et il aurait quand même été visible de manière compulsive. Ronan habite Rona avec une conviction si absolue que nous n’avons jamais l’impression qu’elle agit. Nous sommes entraînés dans son monde. Nous ressentons sa douleur. Nous supportons sa spirale. Et nous sommes avec elle dans les îles froides et solitaires des Orcades où elle trouve un peu de paix. La qualité « vous êtes là » résulte du jeu d’acteur de Ronan, du travail de caméra sur place et du scénario sobre et incisif.

Des passages du livre d’Amy Liptrot sont intégrés au film via un récit en voix off fourni par Ronan. Contrairement à de nombreux « narrateurs parlants », lorsqu’elle parle, elle a quelque chose d’intéressant à dire. Elle ne se contente pas de régurgiter des éléments de l’intrigue pour les téléspectateurs inattentifs. Elle réfléchit entre autres à la philosophie de la dépendance et du rétablissement. Ses pensées sont tantôt stimulantes, tantôt poétiques et jamais intrusives. Ils représentent l’accompagnement parfait aux visuels – les paroles de la chanson de Rona.

Le dépassement évite la prétention et les enjeux émotionnels sont si élevés que cela ne menace pas de devenir ennuyeux. Le synopsis de haut niveau (« une jeune femme se remet de sa dépendance à l’alcool en rentrant chez elle pour travailler dans une ferme sur une île isolée en Écosse ») ne semble pas être une façon passionnante de passer quelques heures. Mais le film est si bon à bien des niveaux qu’il devient un voyage qui vaut la peine d’être entrepris. Dans le climat actuel, des films comme celui-ci ont souvent du mal à trouver un public. Je ne peux pas dire qu’il « doit » être vu sur grand écran (même si certains visuels apparaîtront plus dans un cinéma que sur un téléviseur de 65 pouces). Les personnages et les circonstances seront tout aussi riches et vitaux quel que soit le décor ; cela vaut la peine d’être recherché chaque fois (et où) qu’il devient disponible.

