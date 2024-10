Département des processus de l’usine de polymères Shamim / Bureau de Davood Boroojeni

© Acte Studio

+ 47





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

3850 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Architecte principal :



Davood Boroojeni



© Acte Studio

Description textuelle fournie par les architectes. Eshtehard est une banlieue semi-industrialisée de la capitale, connue pour sa zone vaste et aride qui a constitué une option majeure pour le développement de l’espace industriel de Téhéran au cours des cinquante dernières années. Notre équipe d’architectes était présente pour la deuxième fois à Eshtehard pour mettre en œuvre un projet architectural, cette fois pour le département procédés de Shamim Polymer Factory.

© Acte Studio

Schéma 02

Le bâtiment de l’usine mesure 2 200 mètres carrés et se compose de deux formes déséquilibrées et non conventionnelles. L’idée principale en architecture était de montrer le concept d’optimisation dans le bâtiment lui-même, ce qui se traduit par des qualités de conception spatiale qui peuvent être équivalentes à l’optimisation. Le bâtiment vise à s’aligner sur les performances du département de processus de Shamim Polymer Factory en donnant vie à certains de ses éléments.

© Acte Studio

Collecte des eaux de pluie

© Acte Studio

Ce projet présente une approche unique de la conception d’usine en se concentrant sur la création d’un espace qui répond aux besoins et aux expériences des travailleurs. Des tôles de fer brut sont utilisées pour les murs et les plafonds, et des éléments de narration sont incorporés dans la conception pour donner vie à l’espace. Le processus de conception a largement impliqué la contribution des ouvriers de l’usine, qui ont activement participé à la planification de l’espace en fonction de leurs besoins et préférences.

© Acte Studio

Plan – Rez-de-chaussée

© Acte Studio

Une caractéristique notable est l’inclusion de zones fumeurs désignées sur les côtés est et ouest du bâtiment, relevant le défi consistant à fournir des espaces appropriés aux employés pour fumer tout en maintenant un environnement de travail productif et harmonieux. De plus, la conception comprend des trappes transparentes dans les murs pour créer un sentiment d’ouverture et de continuité au sein de l’espace.

© Acte Studio

© Acte Studio

Schéma 03

© Acte Studio

La conception intègre des éléments qui reflètent les besoins et les demandes des employés, comme l’ajout d’un poulailler gratuit suggéré par l’un des employés lors du processus de construction. Ce souci du détail, motivé par la participation collective des employés, vise à offrir un environnement de travail confortable et satisfaisant qui ressemble à une deuxième maison.