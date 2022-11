Départ matinal : Grand Canyon – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! J’espère que vous avez passé un bon week-end en toute sécurité, maintenant commençons votre semaine !

Fait amusant: Si vous preniez toute la population mondiale et teniez compte de tous ceux qui ont jamais vécu et que vous les mettiez tous dans le Grand Canyon, il y aurait encore beaucoup de place. En fait, on estime qu’il faudrait 67 000 milliards de personnes pour remplir le Grand Canyon.

En ce jour

En 1873, Alexander Mackenzie devient le deuxième premier ministre du Canada.

En 1973, le New Jersey est le premier État à autoriser les filles à jouer en Little League.

En 1991, Magic Johnson annonce qu’il a le VIH et sa retraite de la NBA.

En 2016, l’auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen décède à l’âge de 82 ans.

En 2017, le lanceur à la retraite de la MLB Roy Halladay décède à 40 ans dans un accident d’avion.

En 2020, Joe Biden est déclaré prochain président des États-Unis.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de sensibilisation au cancer, la Journée nationale du chocolat aigre-doux aux amandes et la Journée nationale Hug a Bear.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Allégations de bizutage, de harcèlement et d’intimidation portées contre l’organisation de hockey Okanagan HC. En savoir plus ici.

« Nous sommes fatigués de la futilité » : les refuges de l’Okanagan demandent des changements dans la réponse aux sans-abrisme. En savoir plus ici.

Programme de reconnaissance des innovateurs de Salmon Arm de plus de 40 ans créant un changement positif. En savoir plus ici.

Tendance

Les alley-oops arrivent tout le temps au basket-ball, maintenant jetez un coup d’œil à celui-ci sur le hockey.

C’est ridicule 🔥 pic.twitter.com/KVUJ8fJhlg — Tonnerre des Adirondacks (@ECHLThunder) 5 novembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec la chanteuse canadienne Joni Mitchell (79), le DJ David Guetta (55), la chanteuse Lorde (26) et l’acteur Adam DeVine (39).

passez une bonne journée tout le monde!

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan