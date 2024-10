Départ impeccable sous la direction de l’entraîneur par intérim

La recherche prolongée d’un successeur à Hjulmand a laissé l’équipe nationale danoise dans un état de transition. Suite au départ de l’ancien sélectionneur du Danemark, qui a dirigé l’équipe d’août 2020 à juillet 2024, la fédération a opté pour une approche prudente avant de décider d’un remplaçant définitif, fixant un délai jusqu’au début de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2026. Hjulmand a eu un impact significatif, notamment après l’Euro 2021, où seul un penalty controversé contre l’Angleterre à Wembley a refusé à son équipe une place en finale. Sa gestion habile de la situation dramatique impliquant Christian Eriksen lors de ce tournoi a également été soulignée. Cependant, le Danemark a eu du mal à reproduire ce niveau de performance dans les compétitions suivantes, étant éliminé dès la phase de groupes au Qatar – sans réussir à s’imposer contre la Tunisie ou l’Australie – et sortant en huitièmes de finale de l’Euro en Allemagne après avoir fait match nul. jeux de groupe. Hjulmand a démissionné après le tournoi et Lars Knudsen, qui a construit sa carrière comme entraîneur des équipes de jeunes de la fédération ou comme assistant dans des clubs comme Leicester et Augsbourg, a pris temporairement la barre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise. Morten Weghorst, qui a été l’adjoint de Hjulmand pendant quatre ans, restera sur le banc après s’être remis d’un congé de stress, une situation qui l’avait initialement empêché d’assurer l’intérim lors de cette Ligue des Nations.

Un début fabuleux. Malgré des circonstances inhabituelles, l’équipe a lancé la Ligue des Nations de manière impressionnante, remportant ses deux premiers matches 2-0, tous deux disputés à domicile. Remarquablement, un joueur débutant a marqué à chaque match, validant les nouveaux changements introduits par Knudsen. Patrick Dorgu, l’arrière gauche de Lecce, a ouvert le score contre la Suisse, tandis que le talentueux milieu de terrain Albert Gronbaek, signé à Rennes en juillet, a marqué le but contre la Serbie.

Le retour de Hojlund. L’équipe danoise est toujours ancrée par des vétérans expérimentés : Kasper Schmeichel dans le but, Jannik Vestergaard en défense centrale, Eriksen au milieu de terrain et un superbe coup de pied aérien de Yussuf Poulsen lors du dernier match. Pourtant, la nouvelle génération commence à s’imposer. L’arrière droit Alexander Bah de Benfica a fait preuve d’une fantastique maturité. Le grand espoir de la nation est l’attaquant de United Rasmus Hojlund, qui a raté les deux matches de septembre en raison d’une blessure mais pourrait faire ses débuts en Ligue des Nations contre l’Espagne. Il est puissant, techniquement compétent et frappe le ballon avec précision.

Une absence au milieu de terrain. Le problème de blessure le plus important avant ce match est celui du joueur pivot Christian Norgaard de Brentford. Son absence garantit presque que le double pivot de la formation 3-4-2-1 de Knudsen sera formé par Hojbjerg et Hjulmand, un acteur clé de la forme impressionnante du Sporting Lisbonne. Damsgaard, la star de l’Euro 2021, n’est pas non plus disponible, qui ne s’est pas développé autant que prévu depuis lors.