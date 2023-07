Départ d’un haut responsable de la division criminelle du ministère de la Justice

WASHINGTON (AP) – Le chef de la division criminelle du ministère de la Justice part fin juillet après deux ans de supervision de travaux allant des poursuites pour fraude d’entreprise aux enquêtes sur les crimes de guerre.

Le mandat du procureur général adjoint Kenneth Polite a inclus des travaux pour lutter contre le trafic d’êtres humains, poursuivre les crimes en col blanc et poursuivre la responsabilité des crimes de guerre russes en Ukraine, a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué.

« Sous sa direction, la division a accéléré ses efforts pour assurer la sécurité du peuple américain et relever certains des défis les plus complexes et les plus urgents auxquels notre nation est confrontée », a déclaré Garland.

Il n’a pas donné de raison au départ de Polite, mais la durée de son mandat est similaire à celle de beaucoup de ses prédécesseurs. Il devrait rejoindre un cabinet d’avocats cet été après une courte pause, a rapporté le Wall Street Journal.

Polite a été confirmé dans le rôle de superviser plus de 600 procureurs fédéraux en 2021. Il a auparavant occupé le poste de procureur américain à la Nouvelle-Orléans pendant quatre ans, se terminant en 2017, et a commencé sa carrière dans la fonction publique en tant que procureur fédéral à New York.

Diplômé de l’Université de Harvard, Polite a également été associé d’un cabinet d’avocats basé à Philadelphie, vice-président d’une grande entreprise de la Nouvelle-Orléans et avocat de la défense en col blanc.

Lindsay Whitehurst, Associated Press