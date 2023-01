Départ d’un célèbre présentateur de télévision mexicain. La couverture impartiale ira-t-elle avec elle ?

Pendant si longtemps, a-t-elle dit, elle avait contenu toute expressivité qui pourrait être interprétée à tort comme trop féminine. “Je suis passée à l’autre extrême, à zéro émotion”, a-t-elle déclaré.

Alors Mme Maerker a travaillé en regardant directement la caméra et en montrant de l’empathie, ou de l’incrédulité, ou de l’indignation, ou simplement en s’arrêtant à certains moments pour traiter les événements aux côtés de ses téléspectateurs.

“Certaines nuits, c’est comme si j’étais en voyage avec un groupe de personnes et nous voyons des choses ensemble et cela provoque quelque chose en nous”, a déclaré Mme Maerker. “J’essaie d’avoir une petite réaction à ce que nous voyons, et cela a une résonance émotionnelle.”

Mais l’arrivée de M. López Obrador, qui a été emporté par un glissement de terrain en 2018, a recalibré la relation de Mme Maerker à l’émotion.

M. López Obrador s’est opposé à la presse indépendante du pays depuis le début de son mandat, s’en prenant régulièrement aux médias critiques lors de conférences de presse quotidiennes. Il nomme et fait honte aux chroniqueurs qu’il n’aime pas et tient un segment hebdomadaire intitulé “Who’s Who in Lies”, destiné à exposer de prétendues fausses nouvelles.

Les attaques ont provoqué une vive réaction de la part de nombreuses personnalités des médias, qui répondent à M. López Obrador en échangeant des coups avec lui.

Mme Maerker considère cette réponse acerbe comme un échec journalistique.

“Leur colère est si profonde, si personnelle, qu’ils se disqualifient professionnellement pour continuer à faire leur travail”, a-t-elle déclaré.